La Bourse de Paris va vivre au rythme des résultats

Les résultats de sociétés devraient largement rythmer la semaine prochaine à la Bourse de Paris et chez ses voisines européennes, qui restent par ailleurs obnubilées par les moindres faits et gestes du nouveau président américain.

Après les États-Unis, la saison des publications d'entreprises entrera en effet dans le vif du sujet dans les jours à venir en Europe, avec une série de poids lourds comme par exemple Vinci, BNP Paribas, Société Générale ou L'Oréal à Paris, Munich Re, Commerzbank et ThyssenKrupp à Francfort ou encore GSK, Ryanair et BP à Londres.

"La semaine à venir sera surtout une grosse semaine de publications d'entreprises et cela va animer le marché", d'autant qu'en matière de statistiques, "il n'y rien de particulier" à l'horizon, résume auprès de l'AFP, Pascale Seivy, responsable du conseil en investissement chez Pictet en France.

"Nous entrons dans une phase de marché beaucoup plus centrée sur la microéconomie", relève également auprès de l'AFP Régis Bégué, directeur de la gestion Actions de Lazard Frères Gestion.

"Et la saison des résultats annuels a une saveur particulière, puisqu'ils conduisent aussi aux anticipations pour l'année suivante", ajoute-t-il.

"Dans l'ensemble les premiers résultats publiés sont bons avec toujours plutôt une tendance à la révision en hausse des bénéfices", poursuit le spécialiste en notant par exemple "un effet très positif de la remontée du dollar sur le secteur pharmaceutique".

"Les valeurs liées aux matières premières continuent aussi leur forte progression et la bonne dynamique du secteur bancaire semble appelée à se poursuivre, en dépit d'un environnement réglementaire toujours contraignant et de taux d'emprunt encore loin d'un niveau satisfaisant", détaille-t-il.

"Malgré des déceptions isolées, comme par exemple avec Daimler, les résultats et les prévisions pour 2017 ont réussi à convaincre jusqu'ici", observe aussi Markus Wallner, analyste de Commerzbank.

A Londres, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux commentaires sur l'impact de baisse de la livre, dont la chute depuis le vote sur le Brexit est de nature à dynamiser les résultats réalisés à l'étranger dans d'autres devises par les grands groupes internationaux de l'indice Footsie.

- "Toujours envie d'y croire" -

Selon M. Bégué, "la tendance générale est favorable depuis septembre, à moins que la géopolitique finisse par briser cet élan".

Car comme au cours de la semaine écoulée, "les mesures prises par Donald Trump occuperont aussi toujours une place majeure", anticipe Mme Seivy.

Depuis son investiture, le nouveau président américain focalise en effet l'attention et aucun tweet ou décret, en lien ou pas avec l'économie, ne passe inaperçu sur des marchés très peu portés sur les surprises.

Dans ce contexte, les actualités macroéconomiques ont souvent été reléguées au second plan ces derniers jours, et encore plus lorsqu'elles s'avéraient conformes aux attentes comme le statu quo monétaire décidé par la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre.

"Nous voyons clairement que les marchés sont pour le moment extrêmement sensibles à la politique américaine", analyse Mme Seivy.

"Ils réagissent ainsi à chaque annonce du nouveau président, mais moins à de bonnes nouvelles comme celles de résultats d'entreprises au-dessus des attentes", poursuit-elle.

"Cela ne se traduit pas non plus par de mauvaises réactions, nuance-t-elle, cela conduit par contre les marchés à faire du surplace car le nouveau président américain crée un climat de tension dans le domaine diplomatique qui les empêche de monter" , estime-t-elle.

Selon elle, "les investisseurs ont toujours envie d'y croire. Ils résistent donc en attendant plus de visibilité sur ce qui les intéresse au premier chef, à savoir le programme économique de Donald Trump" et la concrétisation de ses promesses électorales en matière de dépenses d'infrastructures et de réforme fiscale.