15H00 vendredi à Tokyo sonne le départ en week-end

Ce vendredi, c'est "Premium Friday" au Japon, une campagne originale soutenue par le gouvernement pour inciter les hordes de "salarymen" harassés par les heures sup à quitter le bureau plus tôt et aller dépenser leur argent.

Le dernier vendredi de chaque mois, il sera désormais possible de s'éclipser à 15H00. Le Premier ministre Shinzo Abe lui-même s'est concocté un après-midi de méditation zen dans un temple de Tokyo, avant un concert.

Le programme vise d'abord à revigorer la troisième économie mondiale, et doit, en second lieu, contribuer à changer la façon de travailler des Japonais, dont la valeur se mesure à l'aune du nombre d'heures de labeur.

Les entreprises ont sauté sur l'occasion commerciale en frappant leurs publicités du tampon "Premium Friday", comme le brasseur Suntory Holdings qui offre le premier verre de bière dans certains restaurants et a affrété un train spécial pour une excursion alcoolisée d'une durée de quatre heures.

D'autres proposent des réductions pour s'inscrire à un service de rencontre ou encore faire un examen de dépistage du cancer.

Nombreuses cependant sont les compagnies où les salariés trimeront bien au-delà de la nuit tombée, sans rien changer à leurs habitudes. Selon un sondage effectué par la société qui gère les magasins culturels Tsutaya, cité dans la presse, seuls 3% des 1.603 employés interrogés ont dit être concernés par l'opération.

- 'Changer la façon de travailler' -

Les mieux lotis, comme les salariés de SoftBank Group, pourront partir plus tôt sans réduction de salaire ni déduction de congés, selon un porte-parole du géant des télécommunications. Et à partir d'avril, ils auront même droit à une prime de 10.000 yens par mois (83 euros) à dépenser ce jour-là ou un autre.

Mais dans la plupart des cas, les salariés devront poser un après-midi ou décompter des heures pour avoir le droit à un week-end prolongé. C'est le cas des constructeurs automobiles Toyota ou encore Nissan, dont 500 employés devaient tenter l'expérience.

"Les Japonais ont du mal à prendre un jour de repos, donc nous devons mettre en place les conditions pour que chacun s'autorise à partir en congé", explique à l'AFP Masanao Ueda, un responsable de la fédération patronale Keidanren, qui a d'autres visées derrière le bien-être des salariés.

"Nous espérons doper la consommation à court terme en changeant notre style de vie, la façon dont nous travaillons et dont nous pensons", dit-il.

Un double objectif qui laisse les analystes sceptiques. "Cette campagne ne va pas soudainement relancer la consommation ou faire cesser les longues journées de travail", estime Naoko Kuga, de l'institut de recherche NLI.

Il en faudra plus pour pousser les ménages japonais à consommer davantage qu'auparavant, après des années de déflation qui ont instillé une tendance à la prudence.

Quant au mode de travail, c'est un énorme chantier qu'aucun gouvernement n'a jusqu'à présent réussi à réformer.

Même si la durée légale de travail au Japon est de 40 heures par semaine, de nombreuses sociétés exposent leurs employés au risque de mort par excès de travail (karoshi).

L'agence de publicité Dentsu a ainsi été épinglée l'an dernier pour le suicide d'une jeune recrue, Matsuri Takahashi, qui s'est donné la mort le jour de Noël 2015 après avoir effectué jusqu'à 130 heures supplémentaires par mois.

Ce cas hautement médiatisé a relancé le débat sur un système d'évaluation des salariés à leur endurance, modèle né dans l'immédiat après-guerre et aujourd'hui à bout de souffle.