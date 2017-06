Agriculture: Jacques Mézard passe le relais à Stéphane Travert

Un mois après sa nomination comme ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard a passé jeudi le relais à Stéphane Travert sur les deux dossiers qui ont l'occupé: les aides européennes et la préparation des états généraux de l'alimentation.

"Je n'ai pas eu 100 jours mais 30. Ceci étant, même en 30 jours, on peut faire beaucoup", a déclaré M. Mézard en insistant sur le fait "qu'il fallait faire confiance à l'administration".

Nous avons "hier (mercredi) communiqué un calendrier, qui était indispensable" sur les paiements des aides de la Politique agricole commune (PAC) en retard, a rappelé M. Mézard, en interpellant son successeur: "Tu vas hériter de ce calendrier et je sais que tu feras en sorte qu'il soit tenu".

Depuis plus d'un an, le monde agricole, qui traverse une crise sans précédent, s'était braqué contre l'ancien ministre Stéphane Le Foll et le gouvernement précédent, en raison des retards de paiement accumulés des aides de la PAC.

Jacques Mézard a également "préparé les états généraux de l'alimentation avec deux phases: une phase sur la question du juste prix qui est une urgence (...). Et, ensuite, dans une deuxième phase en liaison avec le travail de la valorisation du prix", l'examen "des questions sociétales, environnementales, de santé publique de consommation".

Stéphane Travert a assuré en retour qu'il allait tenir compte de "ceux qui travaillent dur et gagnent peu" et a promis "un ministère de dialogue et de concertation", pour oeuvrer pour "une agriculture plus compétitive et plus innovante", tout en gardant une "réelle harmonie" entre les différents modèles agricoles.

Jacques Mézard a pour sa part été nommé mercredi ministre de la Cohésion des territoires, un portefeuille précédemment détenu par Richard Ferrand.