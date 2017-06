Agriculture: le ministre publie un nouveau calendrier pour les aides PAC

Le ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard, a publié mercredi un nouveau calendrier de versement aux agriculteurs des aides venant de l'Union européenne, qui ont pour certaines deux ans de retard et avaient empoisonné la fin du mandat de son prédécesseur Stéphane Le Foll.

Jacques Mézard s'était fixé comme "priorité" au début de son mandat d'obtenir le paiement des aides de la Politique agricole commune (PAC) en retard.

Pour ce faire, le ministre a demandé à l'Agence de Services et de Paiements (ASP) de "renforcer sans délai les moyens humains" pour que l'ASP et son prestataire informatique traitent en parallèle les chantiers de paiement des aides directes et indirectes de la PAC, indique le ministère dans un communiqué.

La priorité du ministre sera d'initier en novembre 2017 les paiements pour les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l'agriculture biologique pour la campagne 2015.

Dans la foulée, le nouveau ministre compte "mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires" pour que les paiements des MAEC et des aides à l'agriculture biologique 2016 soient effectués au plus tard en mars 2018.

Le paiement des MAEC 2017 sera réalisé en juillet 2018, "ce qui signifie que, sur ces aides, le calendrier habituel sera repris", selon le communiqué.

De plus, alors que la campagne de télé-déclaration s'est achevée fin mai 2017, "il faut réaliser l'instruction des aides 2017 du premier pilier (aides directes, ndlr) pour permettre leur paiement dès février 2018", constate le ministère, qui indique qu'un apport de trésorerie remboursable (ATR) "sera mis en place mi-octobre 2017 pour compenser le non-paiement des avances/acomptes versés habituellement en septembre et octobre".

Concernant les campagnes 2018 et suivantes, "le calendrier habituel sera retrouvé aussi pour les aides du premier pilier" de la PAC: avec une avance des paiements directs en octobre et paiement du solde en décembre, assure encore le ministère.