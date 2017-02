Air France: les salaires des dirigeants augmentent de plus de 40%

La rémunération des membres du comité exécutif d'Air France a augmenté de 41% en 2016, selon des chiffres communiqués jeudi aux représentants du personnel, affirment FO et SUD-aérien, "indignés".

Lors d'un comité central d'entreprise, "houleux" selon FO, la direction a indiqué que la rétribution de la quinzaine de membres dirigeants avait atteint 4,8 millions d'euros pour 2016, contre 3,4 millions l'année précédente, ont rapporté à l'AFP les deux syndicats.

Les comptes sociaux communiqués aux élus du personnel font eux état de 5 millions pour 2016, après 3 millions en 2015, soit "une augmentation de 67% pharaonique", écrit FO dans un tract.

"Les élus FO sont stupéfaits et indignés", alors que "nos dirigeants insistent sur une indispensable +modération salariale+" et que "des négociations délicates sont en cours" avec les navigants pour réaliser des gains de productivité et lancer une nouvelle compagnie à coûts réduits, a interpellé en séance le délégué FO Christophe Malloggi.

"A la veille de la négociation annuelle obligatoire" prévue début mars, cette augmentation risque d'apparaître "comme une provocation aux yeux de l'ensemble des salariés", a-t-il dit.

"On est scandalisés. Nos dirigeants se gavent littéralement alors qu'ils nous demandent des efforts et une rigueur salariale", a pour sa part réagi Jérôme Beaurain, élu Sud-aérien au CCE.

Selon lui, Air France a répondu "gênée" aux élus que "la part variable avait augmenté, sans plus d'explications" et "le sujet a fait débat au moins une heure" lors de la réunion consacrée à la présentation des résultats 2016 de la compagnie.

Contactée, l'entreprise n'était pas en mesure de répondre immédiatement.

En 2015, le salaire du PDG du groupe, Alexandre de Juniac, parti en juillet 2016, avait augmenté de 65% grâce à une part variable principalement indexée sur les résultats financiers.