ALD, filiale de location de véhicules de SocGen, se lance en Bourse

Société Générale veut introduire en Bourse 20% du capital d'ALD, sa filiale de location de véhicules longue durée qui serait valorisée entre 5,7 et 7 milliards d'euros au terme de l'opération, la plus importante sur la place parisienne depuis un an et demi.

L'offre publique de vente, la plus grosse depuis l'introduction en Bourse du gérant d'actifs Amundi fin 2015, prévoit une fourchette de prix indicative située entre 14,20 et 17,40 euros par action, devant permettre de lever un montant initial compris entre 1,15 et 1,41 milliard d'euros, a indiqué le groupe bancaire dans un communiqué.

L'opération, dont le coup d'envoi avait été donné en mai avec l'enregistrement du document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), est destinée à permettre au gestionnaire de flotte automobile et fournisseur de services associés à la location de gagner en visibilité pour devenir un champion mondial dans son secteur.

"La cotation des actions sur Euronext Paris doit permettre à ALD de gagner en visibilité et en notoriété dans l'écosystème de la mobilité, ainsi que lui fournir les moyens d'accélérer son développement et de saisir de nouvelles opportunités de croissance sur le marché professionnel comme celui des particuliers", a commenté le dirigeant de l'entreprise, Mike Masterson, lors d'une conférence téléphonique.

En cas d'exercice de l'option de surallocation, Société Générale céderait jusqu'à 23% du capital de sa filiale dont elle entend garder le contrôle, soit près de 93 millions d'actions pour 1,32 à 1,62 milliard d'euros.

L'offre s'est ouverte lundi et doit se clôturer le 14 juin pour le public français - ou le 15 juin pour le placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

La fixation définitive du prix est prévue le 15 juin, en vue d'un début de cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 16 juin.

- Stratégie de croissance -

Se targuant d'être numéro un en Europe, et le troisième au niveau mondial, ALD gère avec ses 6.000 salariés une flotte de 1,41 million de véhicules dans le monde et multiplie depuis l'an dernier les acquisitions en Europe et les partenariats internationaux.

Pour la période 2016-2019, le groupe automobile espère une croissance annuelle moyenne de sa flotte de véhicules d'environ 8% à 10% ainsi qu'un résultat net en progression annuelle moyenne d'environ 7%. Le bénéfice net s'était élevé à 512 millions d'euros l'an dernier.

Fin mai, ALD avait annoncé deux acquisitions en à peine deux jours. Tout d'abord en Espagne où le groupe va acquérir BBVA Autorenting, filiale de la deuxième banque espagnole BBVA et septième acteur sur le marché espagnol de la location avec environ 25.000 véhicules. Puis, en Irlande, devenu le 42e pays d'implantation du loueur qui compte racheter Merrion Fleet, deuxième acteur irlandais du marché gérant une flotte de 5.500 véhicules.

ALD s'est également lancé dans une stratégie active de partenariats avec pour but de capter les particuliers, un marché disposant d'un grand potentiel du fait de la mutation du comportement des clients, pour qui l'acquisition d'un véhicule n'est plus essentielle.

En 2019, l'entreprise table sur la conclusion de 150.000 contrats auprès des particuliers puis un million en 2025.

En avril, ALD avait ainsi noué une collaboration avec la plateforme de covoiturage Blablacar qui permet à ses membres les plus assidus de bénéficier d'offres de location longue durée à tarifs préférentiels.

Le loueur s'est également allié, en mai, avec le géant de l'énergie italien Enel afin de développer l'utilisation de véhicules électriques aussi bien en autopartage qu'en usage particulier et professionnel, en proposant des formules de location au kilomètre payable par smartphone.

Outre l'Europe où il est bien implanté, le groupe compte se développer sur les marchés émergents tels que la Russie, la Chine ou le Mexique mais n'envisage pas de conquérir les Etats-Unis, un marché déjà mature où le groupe est présent grâce à un accord avec son homologue Wheels.