Allemagne: la Bundesbank relève ses prévisions de croissance jusqu'à 2019

La Bundesbank, la banque centrale allemande, a revu vendredi en hausse ses prévisions de croissance pour le pays jusqu'à 2019, tablant notamment sur une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 1,9% cette année, contre 1,8% jusqu'alors.

"La reprise solide de l'économie allemande se poursuit", estime l'institution dans son rapport de juin, dans lequel elle actualise ses prévisions macroéconomiques.

Jens Weidmann, le président de la "Buba", souligne dans le rapport le rôle joué par "la consommation privée, associée à la demande de l'Etat et aux investissements dans la construction de logements", sur fond de marché du travail très robuste.

Pour 2018 et 2019, la Bundesbank s'attend à voir la première économie européenne croître de 1,7% et 1,6% respectivement, contre 1,6% et 1,5% de croissance escomptés jusqu'à présent.

La Bundesbank a également toiletté ses prévisions d'inflation. Avec l'augmentation des prix de l'énergie et de l'alimentation attendue cette année, les prix à la consommation devraient progresser de 1,5% en 2017, soit un peu plus que la hausse de +1,4% attendue jusqu'ici. Pour les années suivantes, la banque centrale a en revanche abaissé ses estimations, à 1,4% (contre 1,7%) en 2018 et 1,8% (contre 1,9%) en 2019.