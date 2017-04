Allemagne: rebond des immatriculations de voitures neuves en mars

Les immatriculations de voitures neuves en Allemagne, plus grand marché automobile de l'Union européenne, ont rebondi en mars après un trou d'air le mois précédent, tirées par des fêtes de Pâques plus tardives qu'en 2016.

Elles ont grimpé de 11% sur un an en mars, à 359.700 unités, a indiqué mardi la fédération allemande automobile VDA.

L'agence fédérale allemande de l'automobile KBA, plus précise, évoque une progression de 11,4%, après un repli de 2,6% en février.

Sur le premier trimestre de l'année, 844.700 voitures neuves ont été immatriculées dans le pays, ce qui constitue une progression de près de 7% sur un an.

Mars 2017 a connu deux jours ouvrés de plus que mars 2016, les fêtes de Pâques tombant cette année plus tard, en avril.

Toutes motorisations confondues, les marques étrangères ressortent comme les grandes gagnantes de l'élan du marché, avec une hausse des immatriculations de 22% contre 7% pour les marques allemandes ou appartenant à des groupes allemands.

Les français Citroën, Peugeot et Renault ont ainsi enregistré des hausses respectives d'environ 44%, 26% et 39%. L'italien Fiat (+37%), l'américain Ford (+16%) et le japonais Toyota (+37%) affichent également de solides progressions.

Côté allemand, les marques ont pour la plupart crû moins fortement que le marché, à l'instar de BMW (+6%), Mercedes-Benz (+14%) et Volkswagen (+0,6%), qui demeure numéro un du marché allemand avec un part de près de 18%.

Fait notable, les ventes de diesel en Allemagne ont baissé en mars, de 3% sur un an, dans un marché automobile allemand pourtant en forte croissance, pour atteindre 40,6% du marché.

"Les discussions continues sur de possibles interdictions de circulation pour les véhicules diesel inquiètent visiblement les automobilistes, également lors de l'achat d'un véhicule neuf", a regretté dans le communiqué le président de la fédération Matthias Wissmann, tout en vantant la faible consommation de carburant et le caractère "propre" des moteurs diesel de dernière génération (norme antipollution dite Euro 6).

La ville de Stuttgart (sud-ouest), berceau des constructeurs automobiles Porsche et Daimler, a décidé d'interdire à partir de 2018 la circulation des voitures diesel ne répondant pas à la norme Euro 6 lors de pics de pollution, afin de réduire les émissions de particules fines.

La désaffection pour le diesel concerne d'autres pays européens, comme la France où il s'est vendu en mars, pour la première fois, plus de voitures essence que diesel, un petit séisme pour un pays où le part des voitures roulant au gazole atteignait encore 73% du marché en 2012.