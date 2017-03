Altrad officiellement premier sponsor du maillot du XV de France

Le groupe Altrad, du propriétaire du club de rugby de Montpellier Mohed Altrad et qui fabrique du matériel pour le secteur du bâtiment, sera le tout premier sponsor du maillot du XV de France, a officialisé mardi la Fédération française (FFR).

La mention "#France2023", en référence à la candidature de la France à la Coupe du monde 2023 de rugby, avec en-dessous "soutenu par Altrad", figurera au recto du maillot du XV de France dès samedi dans le Tournoi des six nations en Italie.

Et ce jusqu'à la fin des tests-matches de novembre 2017 pour un montant compris "entre 0 et 3 millions d'euros", a indiqué au cours d'un point-presse à Marcoussis (Essonne) Serge Simon, numéro 2 de la FFR.

#France2023 figurait déjà sur le maillot du XV de France depuis le deuxième match du Tournoi-2017, le 12 février contre l'Ecosse. Mais ce sera la première fois qu'une entreprise privée apparaît sur le maillot des Bleus.

Après novembre 2017, un autre sponsor pourrait apparaître sur le maillot des Bleus. "Le dossier est ouvert. On va rencontrer un à un tous les partenaires officiels de la Fédération (Adidas, Orange, BMW, GMF, Société Générale, NDLR) qui sont dans le cadre de leur contrat prioritaires. On espère que la commercialisation sera effective pour le Tournoi-2018", a indiqué Simon.

- François Hollande au soutien -

En attendant, Altrad, dont le groupe est présent dans 120 pays, va par ce partenariat "aider la promotion de la candidature (de la France) dans les pays où on a besoin de démontrer que le dossier de la France est plus solide que celui de ses concurrents", l'Irlande et l'Afrique du Sud, a déclaré Claude Atcher, directeur de la candidature de la France.

Le dossier doit être déposé avant le 1er juin à World Rugby, la Fédération internationale, qui choisira le pays hôte le 15 novembre.

La France était la dernière sélection majeure du rugby mondial à ne pas avoir accolé de sponsor sur son maillot.

Désormais, seul le maillot de l'équipe de France de football sera vierge de tout sponsor, hors équipementier, parmi les sports collectifs majeurs en France.

Claude Atcher a par ailleurs indiqué que le président de la République François Hollande allait remettre "ce soir (mardi) en visite à Marcoussis (siège de la FFR, NDLR) officiellement au président de la Fédération Bernard Laporte une lettre de soutien à la candidature de la France".

Altrad est actionnaire majoritaire du MHR, qui a remporté en 2016 son premier trophée avec le Challenge européen, depuis 2011.