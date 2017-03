Amundi veut lever 1,4 milliard d'euros pour le rachat de Pioneer

La société française de gestion d'actifs Amundi a fait part mardi du lancement d'une augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros destinée à financer en partie l'acquisition de Pioneer Investments, une filiale de la banque italienne UniCredit.

Le principe de cette opération avait été présenté lors de l'annonce du rachat de Pioneer en décembre, qui s'élève au total à 3,54 milliards d'euros, rappelle le groupe dans un communiqué.

La société, entrée en Bourse en 2015, prévoit de financer le reste de l'acquisition avec environ 1,5 milliard d'euros puisés dans ses réserves et avec un emprunt d'environ 600 millions d'euros.

Dans le détail, l'augmentation de capital entraînera l'émission d'environ 33 millions d'actions nouvelles.

Crédit Agricole SA, qui détient 73,86% du capital d'Amundi, s'est engagé à y souscrire à hauteur de 40,40% de l'opération, soit 577 millions d'euros, en exerçant ses droits préférentiels de souscription. A l'issue de la transaction, la banque devrait posséder environ 70% du capital d'Amundi.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront de façon générale souscrire à l'opération à raison de une action nouvelle pour cinq actions possédées, au prix de 42,50 euros par action. Ce montant correspond à une décote de 22,66% par rapport au cours de clôture de l'action Amundi vendredi.

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 15 mars et seront négociables et cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris jusqu'au 29 mars inclus. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 17 mars et se terminera le 31 mars.

Le rachat de Pioneer doit permettre au groupe français de se hisser au 8e rang mondial dans son secteur, avec environ 1.300 milliards d'euros d'actifs sous gestion après l'acquisition.