Apple, Google, Microsoft sur le podium des marques les plus puissantes

Les marques Apple, Google et Microsoft arrivent en tête du classement 2017 des 100 marques les plus puissantes du classement d'Interbrand publié lundi, confirmant la progression des marques technologiques au détriment des autres secteurs.

"Pour la cinquième année consécutive, Apple et Google détiennent les deux premières places", détaille l'agence de conseil aux marques du groupe publicitaire Omnicom dans un communiqué.

La valeur de la marque Apple a gagné 3% à 184,154 milliards de dollars, et celle de Google de 6% pour atteindre 141,703 milliards de dollars.

Et Microsoft arrive désormais en troisième position, avec une croissance de 10%, détrônant Coca Cola, relégué en 4ème position alors que la valeur de sa marque recule de 5%.

Amazon, Samsung, Toyota et Facebook, ainsi que Mercedes-Benz et IBM constituent le reste du Top 10.

Les 5 marques qui ont enregistré la plus forte croissance cette année sont Facebook (+48%), Amazon (+29%), Adobe (+19%), Adidas (+17%) et Starbucks (+16%).

Par pays, la France est le troisième pays avec le plus de marques représentées dans ce classement, derrière les Etats-Unis (52 marques) et l'Allemagne (10 marques).

Les huit marques françaises de ce classement sont Louis Vuitton, Hermes, Axa, L’Oréal, Danone, Cartier, Dior et Moët & Chandon.

Interbrand signale aussi trois nouveaux entrants dans son cette année, Ferrari, à la 88ème place, Netflix, 78ème et Salesforce.com, 84ème.

Pour établir son classement, Interbrand prend en compte trois critères: la performance financière des produits et services vendus sous la marque étudiée, le rôle de la marque et notamment son influence sur le choix du consommateur, et enfin la force de la marque, c'est-à-dire sa capacité à créer un avantage de marché et à sécuriser les revenus futurs de l'entreprise.