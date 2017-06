ArcelorMittal: accord final pour le rachat de l'italien Ilva

Le consortium emmené par le géant mondial de l'acier ArcelorMittal a annoncé vendredi avoir obtenu un accord final de Rome sur son offre de reprise du sidérurgiste italien en difficulté Ilva, qu'il va acquérir pour 1,8 milliard d'euros.

L'offre d'ArcelorMittal et de son allié italien Marcegaglia avait déjà été retenue par le gouvernement italien le 5 juin, au détriment d'une offre concurrente du groupe indien Jinda South West Steel.

La banque italienne Intesa Sanpaolo va formellement rejoindre le consortium avant la clôture de la transaction, selon un communiqué, qui ne précise pas à quelle échéance l'opération sera finalisée.

En plus du prix d'achat, l'offre comprend aussi un plan d'investissement dans Ilva de 2,4 milliards d'euros, dont 1,3 milliard d'euros dans la modernisation des équipements industriels et 1,1 milliard d'euros dans l'amélioration de sa performance environnementale, étant donné que son aciérie de Tarente (sud) est actuellement l'une des plus polluantes d'Europe.

La production d'Ilva doit passer à 9,5 millions d'acier par an d'ici 2023, contre 5,8 millions en 2016.

Avec cette acquisition ArcelorMittal vise 310 millions d'euros de synergies d'ici 2020, hors réductions des coûts fixes et augmentation des volumes de production.

ArcelorMittal s'est par ailleurs engagé à garder "au moins 10.000 salariés" chez Ilva pendant toute la durée de son plan industriel de transformation. Ilva compte actuellement quelque 14.000 employés, dont 11.000 sur son site de Tarente.

"Ilva est une importante acquisition stratégique pour ArcelorMittal. Cela nous fournit une présence significative dans un pays où nous n'avions pas de capacité primaire de production d'acier, et qui est complémentaire de nos activités existantes en Europe", a commenté Aditya Mittal, patron d'ArcelorMittal Europe, et directeur financier du groupe, cité dans le communiqué.

ArcelorMittal prévoit une contribution positive d'Ilva à son excédent brut d'exploitation (Ebitda) dès la première année suivant son acquisition, et une génération de flux de trésorerie disponible (free cash flow) dès la troisième année, selon le communiqué.