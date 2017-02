Areva "reste ouvert" à l'entrée au capital du chinois CNNC

Areva "reste ouvert" à une entrée au sein de son capital du chinois CNNC, dans le cadre de son augmentation de capital, a indiqué le groupe français mardi.

Le capital du futur Areva, recentré sur le cycle du combustible après la cession de sa branche réacteurs à EDF, "reste ouvert à un investissement de CNNC dans le même cadre que les accords en cours de finalisation avec deux investisseurs", affirme Areva dans un communiqué, en marge de l'annonce de la signature d'un accord-cadre de coopération entre les deux groupes.

Areva a déjà conclu début février un accord avec les japonais MHI et JNFL, par lequel ils se sont engagés à apporter 500 millions d'euros en contrepartie de 10% du capital du nouvel Areva.

Cet accord s'inscrit dans le plan de sauvetage, approuvé par Bruxelles, qui prévoit qu'Areva procède cette année à des augmentations de capital d'un montant total de 5 milliards d'euros, souscrites à hauteur de 4,5 milliards d'euros par l'Etat français, son actionnaire majoritaire.

En revanche, les discussions avec CNNC ont jusqu'ici achoppé, notamment sur la question de la représentation du groupe chinois au conseil d'administration du nouvel Areva (ou Newco).

Une telle éventualité a été rejetée par l'Etat français.

"Les conditions d'entrée au capital de NewCo seront les mêmes pour tous les investisseurs et l'Etat ne souhaite pas de représentation directe des investisseurs tiers au conseil d'administration de NewCo", indiquait-on fin janvier dans l'entourage du secrétaire d'Etat à l'Industrie Christophe Sirugue.

En 2015, Areva et CNNC avait signé un protocole d'accord ouvrant la voie à une possible coopération capitalistique et industrielle.