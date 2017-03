A Athènes, Cazeneuve exprime sa "confiance" à la Grèce

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a exprimé vendredi sa "confiance" dans la capacité de la Grèce à sortir de la crise et plaidé pour une Europe unie contre le "populisme", à l'occasion d'une visite à Athènes.

La façon dont se déroule le redressement en Grèce "dégage un horizon de confiance" pour un accord global avec ses créanciers de l'UE et du FMI en vue de mettre fin à la crise grecque, a affirmé M. Cazeneuve à l'issue d'entretiens avec son homologue grec, Alexis Tsipras.

La "grande confiance" française envers la réussite des réformes prescrites à ce pays surendetté "n'est pas du +wishful thinking+ mais résulte des faits" au vu des performances grecques tant en matière d'ajustement budgétaire que de retour à la croissance, a-t-il insisté.

Dans ce cadre, "nous souhaitons bien entendu que sur la question de la dette, le reprofilage puisse être abordé de façon pragmatique et sérieuse", a-t-il ajouté.

Il s'est dit confiant dans le fait que la zone euro, au sein de laquelle Berlin renvoie la question d'un allègement de la dette grecque à plus tard, saurait dégager un "compromis" pour avancer.

M. Tsipras a affiché le même volontarisme : il a jugé possible une conclusion d'ici à fin mars des difficiles négociations que son pays vient de rouvrir avec ses créanciers pour se maintenir sous perfusion financière et d'un accord global dans la foulée sur un allègement de la dette.

Il s'est prévalu d'un soutien croissant en Europe en ce sens. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, qui accompagnait M. Cazeneuve "ne sera désormais plus désespéramment seul" au sein de l'Eurogroupe", a-t-il lancé.

Présent à Athènes afin d'aussi affirmer la "solidarité française avec la Grèce sur le partage de la charge migratoire, M. Cazeneuve a saisi l'occasion pour se livrer à un réquisitoire contre le "risque du populisme et de l'extrême droite en Europe".

Ces approches "ruineraient la possibilité pour l'Europe d'assurer sur tous les sujets la protection de ses citoyens face aux risques majeurs qui résultent des désordres du monde", a-t-il argumenté.

- Contre la 'démagogie populiste'-

Or, a-t-il ajouté, "l'Europe est une protection, y compris sur la question migratoire", avec des mécanismes sans lesquels "l'immigration serait moins maîtrisée", "la traite (des êtres humains) moins combattue" et "les populismes pourraient encore tirer davantage profit" des situations actuelles.

M. Cazeneuve a aussi plaidé pour un "approfondissement du socle des droits sociaux" au niveau européen, une "manière de battre en brèche la démagogie populiste".

La visite du Premier ministre français s'inscrit dans le cadre d'une tournée européenne après Bruxelles, Berlin et Londres, au lendemain de la conférence sociale européenne de Paris.

"Le leadership européen a la responsabilité de ne pas laisser l'Europe passer le Rubicon de l'extrême droite" et la "fin de la monoculture de l'austérité" dans l'UE doit y contribuer, a renchéri le dirigeant grec de gauche.

Sur la prise en charge des réfugiés, M. Cazeneuve a mis en avant le fait que la France était le pays qui a "fait le plus en Europe" pour soulager la charge pesant sur la Grèce, avec près de 3.000 exilés arrivés sur les îles grecques accueillis l'an dernier.

"Nous sommes dans un dispositif qui doit nous conduire à en accueillir 400 par mois à partir de l'Italie et de la Grèce dans le courant de 2017", avait-il précisé plus tôt, au cours d'une rencontre avec des demandeurs d'asile en majorité syriens en attente de départ pour la France.

Les membres de l'UE "qui n'acceptent pas de remplir leurs obligations" en la matière "doivent être rappelés à leurs responsabilités", avait-il aussi relevé.

La Commission européenne a durci le ton jeudi face à ces trainards de l'accueil, concentrés en Europe centrale et de l'est, les menaçant de sanctions pour leur non respect du programme européen de "relocalisation" censé concerner 160.000 exilés arrivés en Grèce et Italie.

M. Tsipras a salué ce "bon exemple" français, après que plus de 60.000 personnes ont été piégées en Grèce par la fermeture des frontières européennes.

Au chapitre bilatéral, les deux Premiers ministres ont souligné les opportunités d'investissement français en Grèce, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports. Un dossier déjà au centre des visites à Athènes de François Hollande en septembre, puis de Manuel Valls.