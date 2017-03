Attac lance des propositions pour "récupérer" 200 milliards

Le mouvement altermondialiste Attac a présenté mardi six propositions pour "récupérer" plus de 200 milliards d'argent public, en luttant contre l'évasion fiscale ou en supprimant le CICE, afin de financer l'éducation, l'emploi ou le logement.

"On nous raconte que les caisses de l'Etat sont vides, qu'il y a une dérive insupportable des dépenses publiques. C'est une contre-vérité", a affirmé le porte-parole d'Attac Dominique Plihon, lors de la présentation à la presse d'un rapport intitulé "Rendez l'argent".

"Quand on additionne les mesures que nous proposons, nous arrivons à une somme d'un peu plus de 200 milliards d'euros par an qui peuvent être récupérés", a-t-il expliqué, en amont de "la semaine internationale contre les paradis fiscaux", qui se déroule à partir de samedi, une année après le scandale des Panama papers.

Pour y parvenir, le mouvement propose essentiellement de combattre l'évasion fiscale, d'imposer une taxe sur "l'ensemble des transactions financières" ou encore de supprimer le CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) qu'il présente comme un" "cadeau fiscal" accordé aux entreprises.

"L'impôt est l'un des piliers de l'Etat de droit et de la démocratie et nous pensons qu'il y a des comportements et un laisser-faire qui détruisent progressivement le consentement à l'impôt", a affirmé M. Plihon. "Il faut se battre pour une réhabilitation de l'impôt et de la justice fiscale", a-t-il ajouté.

Avec l'argent récupéré par ces mesures, Attac propose de consacrer plus de 100 milliards d'euros pour l'emploi et le climat, d'octroyer 22 milliards pour l'accès à l'éducation ou encore 15 milliards pour le domaine de la santé.