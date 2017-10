Avant de voir Trump, Justin Trudeau menace de renoncer à Boeing

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, juste avant sa rencontre mercredi à Washington avec le président américain, Donald Trump, a envoyé le signal que le Canada pourrait acheter des avions de combat d'occasion F18 australiens plutôt que les Super Hornet de Boeing, qui s'acharne contre le constructeur canadien Bombardier.

"Le Canada a présenté une déclaration d’intérêt" pour les chasseurs que l'armée australienne compte vendre d'occasion, a fait savoir mardi soir le gouvernement canadien en annonçant que les discussions avec Boeing sur l'achat d'avions neufs étaient suspendues.

"Les discussions menées en parallèle avec Boeing en ce qui touche l’achat provisoire envisagé de chasseurs Super Hornet sont toujours en suspens", a indiqué dans un communiqué le gouvernement, qui assure "collaborer avec le gouvernement des États-Unis afin d’examiner toutes les options possibles".

Le Canada avait prévu d'acheter 18 Super Hornet neufs à l'américain Boeing en attendant de renouveler entièrement sa flotte actuelle de chasseurs via un appel d'offres en 2019. Mais Boeing a obtenu de l'administration Trump qu'elle sanctionne Bombardier pour dumping pour tout avion civil CSeries vendu aux Etats-Unis.

Dans ce volet de la guerre commerciale entre les deux voisins, Justin Trudeau avait déjà menacé Boeing si le constructeur allait de l'avant avec sa plainte.

"Si Boeing continue d'insister à vouloir éliminer des dizaines de milliers d'emplois au Canada en s'attaquant à Bombardier, il ne devrait pas s'attendre de notre part, comme gouvernement, à ce que nous lui achetions des avions", avait prévenu le mois dernier M. Trudeau.

Les Américains ont imposé des droits compensatoires de 220% sur les avions CS100 et CS300 de Bombardier importés aux Etats-Unis et une taxe antidumping de 80% sur ces mêmes avions. Boeing accuse Bombardier de fabriquer ses avions de 100 à 150 places grâce à des subventions publiques et de les avoir vendus à perte à la compagnie Delta Air Lines.

En visite à la Maison Blanche mercredi après-midi, Justin Trudeau devait aborder cet épineux dossier avec son hôte, Donald Trump, au moment où reprennent les discussions pour la renégociation du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.

M. Trump a régulièrement menacé de sortir de ce traité en vigueur depuis plus de 23 ans.

C'est fin d’août que "le Canada a entamé des discussions" pour l'acquisition des "chasseurs F18 et les pièces de rechange connexes que l’Australie prévoit de vendre", a souligné le gouvernement Trudeau.

L'offre australienne devrait être formulée avant la fin de l'année, à la fois sur "la disponibilité et le coût du chasseur et des pièces de rechange", a-t-il ajouté.