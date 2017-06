Avion de combat F-35 au Bourget: opération séduction en Europe

L'avion de combat américain F-35 vole pour la première fois au salon du Bourget cette semaine, avec l'espoir de séduire de nouveaux clients européens et de faire oublier ses problèmes techniques et financiers.

Un appareil furtif F-35A assure une démonstration d'environ huit minutes chaque jour de la semaine, sauf le jeudi, y compris pendant les journées publiques en fin de semaine.

L'occasion de prouver les capacités de l'avion de Lockheed Martin , alors que ses performances en combat aérien rapproché ont parfois été jugées limitées.

"Les gens peuvent voir par eux mêmes que c'est un avion très manœuvrable et extrêmement puissant... C'est un avion très agile", assure le capitaine Steve "Cage" Cecil de l'US Air Force, qui a fait traverser l'Atlantique à l'appareil pour l'occasion.

Cette première apparition au plus grand salon aéronautique du monde, qui se tient près de Paris, est destinée à séduire de nouveaux clients potentiels pour le concurrent du Rafale du français Dassault Aviation ou encore du Gripen du suédois Saab.

"Nous regardons l'ensemble de cette zone européenne parce que je pense qu'il y a des clients potentiels dans cette région qui vont voir ce que nous faisons aujourd'hui et se dire qu'ils aimeraient avoir un F-35", explique Jeff Babione, directeur du programme F-35 chez Lockheed Martin.

"A la fois la Finlande et la Belgique nous ont demandé de participer à leur future compétition pour un avion de combat et nous avons profité de cette opportunité pour leur fournir toute l'information dont ils ont besoin", souligne-t-il.

"Les Allemands ont pris contact avec nous récemment et j'ai eu la chance de les accueillir à Washington pour leur donner un aperçu rapide du F-35 et je crois savoir qu'il vont s'adresser au Joint Programme Office (qui dépend du Pentagone ndlr) pour avoir plus de détails sur l'avion", indique Jeff Babione

- Coût astronomique -

Lancé au début des années 1990, le F-35, développé par le groupe de défense américain Lockheed-Martin, est le plus cher des programmes d'armement de l'histoire militaire américaine, avec un coût estimé au total à près de 400 milliards de dollars pour le Pentagone, pour un objectif de près de 2.500 appareils à produire dans les décennies à venir.

Il est décliné en trois versions: le F-35A, le F-35B à décollage court et atterrissage vertical et un F-35C pour l'aéronavale.

Les Etats-Unis ont associé huit partenaires à la conception du mono-moteur (Australie, Canada, Danemark, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Turquie) et il a été exporté dans trois autres pays (Corée du sud, Israël et Japon).

L'avion cherche aujourd'hui à redorer son blason alors que sa réputation a été entachée par des soucis techniques - un problème d'oxygène pour les pilotes vient encore de clouer au sol une cinquantaine de F-35A de la base aérienne américaine de Luke en Arizona pendant onze jours.

Il a surtout été vertement critiqué pour son coût astronomique qui n'a fait qu'enfler au cours de son développement. Le président américain Donald Trump n'a pas hésité à le citer en exemple de la mauvaise gestion des deniers publics et a menacé de commander des F/A 18 Super Hornet de Boeing à la place.

"Nous réduisons le prix lot après lot et nous sommes sur une trajectoire pour descendre sous les 85 millions de dollars par avion et peut-être proche de 80 millions d'ici 2020. C'est une baisse drastique du prix", assure Jeff Babione.

Pour abaisser le prix unitaire, les Etats-Unis et Lockheed Martin recherchent donc de nouveaux clients. Ce qui explique la présence du F-35 au Bourget - alors qu'il n'y a pas eu d'avion furtif américain au salon depuis les apparitions du F-117 et du B-2 dans les années 90.

Jusqu'à présent, "les Etats-Unis n'ont jamais été capables ou n'ont jamais voulu vendre d'avion furtif à l'étranger. Mais en revanche le programme F-35 dépend des ventes à d'autres pays", souligne Richard Aboulafia, analyste du cabinet américain Teal Group.