Baidu défend le soutien "nécessaire" de la Chine à la high tech

Baidu, le "Google chinois", a vigoureusement défendu jeudi le soutien que lui octroie le gouvernement pour développer ses technologies de pointe, à l'heure où l'appui de Pékin aux firmes high tech suscite la colère de leurs concurrents occidentaux.

"Je pense que le soutien de l'Etat aux entreprises privées (dans les nouvelles technologies) est absolument nécessaire", a martelé le fondateur et patron du mastodonte de l'internet, Robin Li, lors d'une conférence de presse.

"Dans l'économie chinoise, le gouvernement reste le chef d'orchestre", capable d'adapter l'environnement réglementaire et de façonner un marché "aux caractéristiques chinoises", a expliqué l'entrepreneur.

Le régime communiste a élaboré un vaste plan ("China Manufacturing 2025") pour favoriser une montée en gamme de ses exportations et rattraper son retard technologique --à coups de subventions publiques et d'appuis sur mesure aux "champions nationaux".

De quoi susciter de vives inquiétudes: Pékin injecte des subventions "colossales" de "centaines de milliards d'euros" dans dix secteurs clé, de la robotique aux équipements aéronautiques, ce qui fausse la concurrence, a dénoncé mardi la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine.

Robin Li a tenté de désamorcer la charge. "Le gouvernement ne dépense pas tant d'argent que cela dans les entreprises privées", ce sont plutôt des "coups de pouce" réglementaires, a-t-il justifié, pointant les projets de Baidu sur l'intelligence artificielle.

Sur ce créneau, la puissante agence de planification chinoise va financer (pour un montant non dévoilé) un ambitieux laboratoire de recherches animé par Baidu. Mais surtout, le gouvernement peut favoriser l'accès du groupe à "de vastes bases de données, pour accélérer nos progrès en matière d'intelligence artificielle. Plus le carburant d'une fusée est riche, plus celle-ci va loin", selon M. Li.

Sourire désarmant et attitude décontractée, Robin Li contrastait vivement avec les austères cadres du Parti communiste assis à la même tribune jeudi à Pékin, en marge de la session annuelle du Parlement --dont lui même est membre.

Le rapprochement n'est cependant pas fortuit: établi en l'an 2000, Baidu s'est imposé comme le premier moteur de recherches chinois grâce au bienveillant soutien des autorités, qui ont banni de Chine son principal rival, Google.

Comme Google, Baidu tente de réduire sa dépendance aux revenus publicitaires en se diversifiant tous azimuts, de la voiture autonome à l'intelligence artificielle.

M. Li plaide vigoureusement pour de "nouvelles réglementations" afin de favoriser l'essor de ces secteurs, sous peine de voir la Chine "se laisser distancer" -- référence transparente aux ambitions technologiques affichées par le président Xi Jinping.