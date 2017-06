Baisse de la consommation de vin prévue en France d'ici à 2020

La consommation de vin en France devrait continuer à baisser d'ici à 2020, surtout le vin rouge, alors que la consommation mondiale poursuivrait sa légère progression, tout comme les spiritueux, selon une étude Vinexpo/IWSR (International Wine and Spirit Research) publiée vendredi.

La France, premier pays exportateur de vin en valeur, connaîtrait une diminution de la consommation en volume de 13% entre 2011 et 2020, a souligné cette étude commandée par Vinexpo, le plus grand salon du vin et des spiritueux qui s'ouvre dimanche à Bordeaux.

De 100 litres par an en 1975, la consommation par habitant est passée à 47 litres l'année dernière, devenant plus qualitative. Elle devrait encore diminuer d'ici à 2020 pour atteindre 43,63 litres. Le Portugal détrônerait ainsi la France de sa place de leader avec 49,79 litres par habitant.

Les Français sont toujours attachés au vin rouge qui occupe 52% des parts de marché mais la tendance est à la baisse d'ici à trois ans (-12,47%), tout comme le blanc (-4,26%) et les vins tranquilles (-7%). Les gagnants à l'horizon 2020 sont le rosé qui représente 30,8% des parts de marché (+0,52%) et surtout les vins effervescents (+4%), selon l'étude.

Dans ce domaine, le champagne représente 90% des exportations françaises de ce type de vins mais la France se fait doubler sur le volume avec la montée du Prosecco italien à l'export, qui représente 30% de la commercialisation des vins français, soit un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros en 2016. C'est le deuxième poste excédentaire du commerce extérieur français, le vin représente 30% des exportations françaises.

Contrairement à la France, la consommation de vin au niveau mondial a progressé de 0,4% en 2016, soit 267 millions d'hectolitres écoulés. Les Etats-Unis et la Chine, en tête, sont les plus gros importateurs. "La Chine est amenée à représenter 71,8% de la croissance du marché d'importation en volume à l'horizon 2020", précisé l'étude Vinexpo/IWSR, qui porte au total sur 28 pays producteurs et 114 marchés de consommation.

Pour les spiritueux, la consommation en France baisse légèrement, avec en tête des ventes le scotch whisky qui représente 35% de parts de marché. Au niveau international, le marché connaît une hausse de 1,4% d'ici à trois ans. Les plus grands marchés des spiritueux en volume sont la Chine et l'Inde et en 2020, le marché mondial devrait progresser de 1,4%, principalement en Afrique et au Moyen-Orient (11,4%).