Banque du Japon: le comité monétaire exclut tout changement de politique

Les membres du comité monétaire de la Banque du Japon (BoJ) ont exclu toute sortie à ce stade de la politique ultra-accommodante actuelle, selon le "résumé d'opinions" de la dernière réunion publié lundi.

"La question fondamentale est qu'il n'est pas possible de prévoir un calendrier de sortie, étant donné que l'objectif d'inflation de 2% est loin d'être réalisé", a ainsi déclaré un des protagonistes, cité dans un document détaillant les avis des neuf membres de manière anonyme, qui précède la diffusion d'un compte-rendu plus détaillé (les minutes).

"La cible ne peut pas être atteinte facilement dans un court laps de temps. Il est crucial de maintenir des conditions financières accommodantes et de maintenir l'expansion de l'économie aussi longtemps que possible", peut-on aussi lire.

A l'issue de sa réunion des 15 et 16 juin, la BoJ avait reconduit son programme de rachat d'actifs et de taux négatifs, afin de soutenir l'activité économique et de doper l'inflation, malgré les doutes croissants sur l'efficacité de cette offensive mise en oeuvre depuis le printemps 2013 dans le cadre de la stratégie de relance "abenomics".

Si la troisième économie mondiale connaît une embellie, l'inflation reste très faible (autour de zéro), tandis que le portefeuille d'actifs détenus par la BoJ enfle dangereusement.

"La Banque doit rendre des comptes sur son raisonnement monétaire afin de ne pas soulever d'inquiétudes parmi les acteurs du marché", a toutefois reconnu un des participants. Dans le même sens, un autre a appelé à "améliorer la communication avec les places et institutions financières" au sujet du retour à une politique monétaire plus classique.

La BoJ se démarque de la Banque centrale européenne (BCE) qui a récemment fait un petit pas vers un possible resserrement monétaire, une voie dans laquelle la Réserve fédérale américaine (Fed) est déjà bien engagée.