Biarritz: avenir incertain pour le prestigieux palace Hôtel du Palais

L'avenir de l'un des plus prestigieux palaces au monde, l'Hôtel du Palais à Biarritz, cher à l'Impératrice Eugénie (1826-1920), est redevenu incertain la municipalité, propriétaire de l'établissement, ayant annoncé mardi soir la rupture des "négociations exclusives" conduites avec le groupe hôtelier canadien Four Seasons.

Ces "négociations exclusives", qui duraient depuis 2016, ont été rompues en raison d'un désaccord sur le montant des investissements nécessaires pour la rénovation de l'Hôtel du Palais, condition du maintien de son statut de "palace" dans la hiérarchie hôtelière: 48,5 millions d'euros, selon la municipalité, mais 64,5 millions d'euros d'après le groupe Four Seasons. "Le montant exigé par le groupe Four Seasons" correspond à "un plan d'affaires jugé insuffisant par les experts financiers pour couvrir cet investissement", précise la mairie dans un communiqué.

La Ville de Biarritz, qui gère le palace via une Société d'économie mixte (SEM), la Socomix, dans laquelle elle détient 70% des parts, indique que "le Conseil d'administration qui gère le palace a adopté le 19 juin avec une courte majorité de 8 votes sur 15 votants une délibération mettant un terme au caractère exclusif des négociations avec Four Seasons".

En conséquence, une nouvelle phase de négociations s'ouvre, également "à d'autres groupes hôteliers de premier plan", sans toutefois exclure Four Seasons qui reste une option, précise la mairie dans son communiqué. Ce nouveau tour de négociation doit aboutir "impérativement au choix du partenaire avec une date-limite fixée au 31 octobre 2017".

Le groupe Four Seasons Hotels and Resorts, basé à Toronto, a été créé en 1960 par l'homme d'affaires canadien Isidore Sharp et est aujourd'hui la propriété à 95% et à parts égales de l'industriel et homme d'affaires américain Bill Gates et du prince saoudien Al-Waleed Bin Talal Al Saud. Considéré comme le numéro un mondial de l'hôtellerie de luxe, il exploite près de 100 hôtels de luxe dans 41 pays.

L'Hôtel du Palais a été construit en 1855 sous l'impulsion d'Eugénie de Montijo, épouse de l'empereur Napoléon III. L'impératrice le vendit à la ville en 1880 et la villa impériale fut transformée en hôtel-casino sous le nom de "Palais-Biarritz". Un incendie ravagea l'édifice en 1903 et il fut reconstruit en un hôtel de luxe, inauguré en 1905.

L'Hôtel du Palais, situé directement au bord de l'Océan Atlantique, est une référence de luxe sur la Côte basque et compte 150 chambres. C'est le seul établissement à avoir obtenu la labellisation "Palace" sur toute la façade maritime de l'Ouest de la France. Selon la municipalité, il a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires record de 21 millions d'euros.