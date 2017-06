Boeing évalue à 2.600 milliards de dollars le marché des services aéronautiques à 10 ans

Boeing a évalué à 2.600 milliards de dollars le marché des services aéronautiques dans le monde au cours des dix prochaines années, principalement porté par les pays matures, mais aussi par l'Asie ou la demande d'avions neufs explose.

L'étude publiée par le géant de l'aéronautique à l'occasion du salon du Bourget prédit que ce marché, qui concerne la maintenance, les services d'ingénierie et de traitement des données d'information représentera 8.500 milliards de dollars entre 2017 et 2036.

Ces services accompagnent la forte croissance du trafic aérien dans le monde et le besoin d'avions neufs qui en découle, évalué par Boeing à 41.030 appareils d'ici 20 ans pour un montant de 6.050 milliards de dollars.

"Les perspectives montrent l'énorme potentiel de croissance dans les marchés des services aéronautiques servis par Boeing", indique l'avionneur de Seattle.

"Les clients (civils et militaires) comptent sur la technologie et les données pour prendre des décisions commerciales plus intelligentes et améliorer l'expérience passagers", ajoute-t-il.

Boeing s'est doté fin 2016 d'une troisième division consacrée aux services, aux côtés de ses piliers dans l'aviation commerciale et dans la défense et l'espace. Cette nouvelle branche sera opérationnelle au 1er juillet.

Le géant de l'aéronautique, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 95 milliards de dollars en 2016, a une part de marché de 50% dans le civil et le militaire, mais de seulement 7 à 9% dans les services.

"Il est clair que nos clients, dans le secteur commercial et gouvernemental, sont à la recherche de manières plus efficaces pour disposer de flottes opérationnelles et disponibles dans une ère d'avancées technologiques rapides", a déclaré Stan Deal, le patron de Boeing Global Services.

Selon l'étude, l'Amérique du Nord et l'Europe demeurent les plus importants marchés commerciaux de services, mais l'Asie va connaître la croissance la plus rapide.