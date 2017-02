Bonduelle achète un spécialiste américain des salades en portion

Le groupe Bonduelle, champion mondial des légumes prêts à consommer (en conserve, surgelé, frais et traiteur), a annoncé jeudi l'acquisition de Ready Pac Foods, spécialiste américain des salades en portion individuelle.

Bonduelle a conclu jeudi un accord prévoyant l'acquisition de Ready Pac Foods, a indiqué le groupe dans un communiqué sans dévoiler le montant de la transaction.

L'information sera développée le 2 mars prochain par le PDG, Christophe Bonduelle, pendant la présentation des résultats semestriels, assure le groupe.

Basé en Californie, Ready Pac Foods réalise environ 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce à sa présence nationale aux États-Unis, selon le groupe français.

Ready Pac Foods est également un producteur de produits frais proposant salades en sachet, fruits frais et mélanges de légumes à ses clients de la grande distribution et de la restauration hors foyer.

"Je me réjouis de cet investissement de Bonduelle dans notre stratégie de croissance et des succès que nous connaitrons ensemble", a déclaré Tony Sarsam, directeur général de Ready Pac Foods cité dans le communiqué, assurant que les deux sociétés avaient des "objectifs de performance similaires".

Cette transaction est "une étape-clé de l'ambition stratégique de Bonduelle" pour 2025, qui vise en particulier les États-Unis, assure l'acquéreur, selon qui elle "renforcera la présence internationale de Bonduelle et changera radicalement son profil". En effet, les produits frais deviendront également son premier segment d'activité.

- Étape-clé -

"Cette acquisition témoigne de l'ambition de Bonduelle de se développer davantage en tant que leader mondial sur ses marchés et de renforcer ses positions dans les secteurs de la praticité et de l'alimentation saine pour répondre aux besoins des consommateurs", a souligné M. Bonduelle, également cité dans le communiqué.

Le groupe Bonduelle a déjà réalisé d'autres acquisitions en Amérique du Nord dans le secteur des légumes en conserves et surgelés: Aliments Carrière au Canada en 2007 et Allens aux USA en 2012.

A l'heure actuelle, Bonduelle possède onze sites industriels en Amérique du Nord dont trois usines de production aux États-Unis (New York et Wisconsin) et un site dédié au conditionnement (New York).

Ready Pac Foods détient quatre usines de production implantées à Irwindale (Californie, Ouest), Jackson (Géorgie, Sud), Florence et Swedesboro (New Jersey, Est) et emploie 3.500 collaborateurs.

Ready Pac Foods deviendra la cinquième unité opérationnelle de Bonduelle, dédiée aux produits frais aux Amériques, aux côtés de Bonduelle Europe long life (BELL), Bonduelle fresh Europe (BFE), Bonduelle EurAsia markets (BEAM) et Bonduelle Americas (BAM), cette dernière étant consacrée aux légumes en conserve et surgelés en Amérique du nord au sud.

Bonduelle a récemment réorganisé sa gamme de légumes surgelés en Europe pour répondre aux nouveaux modèles de consommation des légumes (en mettant par exemple en avant des terroirs). Avec cette nouvelle stratégie, le groupe a indiqué avoir une ambition de croissance à 2 chiffres dans les cinq années à venir pour cette unité qui pèse 20% des ventes du groupe.

Bonduelle a réalisé près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires lors de son exercice 2015/16.