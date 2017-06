Bourget 2017: 150 mds USD de chiffre d'affaires, "très bon cru"

La 52è édition du salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget a été un "très bon cru" avec un chiffre d'affaires de 150 milliards de dollars mais le nombre de visiteurs a reculé, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Le chiffre d'affaires réalisé par les industriels, essentiellement les deux géants du secteur Boeing et Airbus, a progressé d'environ 13% par rapport à l'édition de 2015 où il avait atteint 130 milliards de dollars.

En revanche le nombre de visiteurs professionnels (140.000) a été en recul de 6% et celui du grand public (180.000) d'environ 10%, selon les premières estimations communiquées au cours d'une conférence de presse au Bourget, près de Paris, par Emeric d'Arcimoles, le commissaire général du salon.

Boeing et Airbus ont à eux seuls enregistré pour 114 milliards de dollars de commandes, 74,8 pour le constructeur américain et 39,7 pour l'Européen, tandis que CFM International, la filiale moteurs d'avions de General Electric et Safran, a reçu 1.658 commandes de moteurs Leap et CFM56, pour un montant de 27,3 mds USD, lors du salon.

M. d'Arcimole a attribué la baisse de fréquentation des professionnels à des "restrictions budgétaires" dans de nombreuses sociétés dans le monde qui ont réduit le nombre de personnels envoyés au salon ainsi qu'à l'état d'urgence en France.

Quant au grand public, le nombre de visiteurs est toujours "assez aléatoire", lié à la fois au programme de vols et à la météo, alors que la fréquentation avait été en hausse de 10% lors de la dernière édition, selon lui.

Il s'est réjoui du succès de la troisième édition de "l'avion des métiers", un forum pour l'emploi dans le secteur de l'aéronautique, qui a vu passer cette année "plus de 60.000 personnes, essentiellement des jeunes".

Le Paris Air Lab, première édition d'un espace dévolu à la recherche, l'innovation et à la prospective, a attiré 50.000 personnes et permis à certaines start-up d'enregistrer leurs premières commandes, a-t-il ajouté.