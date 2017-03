Bruxelles, choix nécessaire, selon la patronne du Lloyd's of London

Le marché d'assurance du Lloyd's of London a dû faire face à une décision "difficile" en choisissant Bruxelles face à d'autres prétendants, mais nécessaire afin de surmonter le Brexit, explique jeudi à l'AFP sa directrice générale Inga Beale.

Question: Pourquoi avoir choisi Bruxelles comme nouveau siège pour l'Europe continentale ?

Réponse: Nous travaillons sur notre projet pour l'Union européenne depuis des mois, depuis le référendum de juin dernier. Cela a pris beaucoup de temps.

C'est une décision très difficile parce qu'il y avait beaucoup d'autres juridictions de même valeur sur de nombreux aspects.

Bruxelles a une réputation reconnue pour la régulation et la réputation du Lloyd's est quant à elle très forte et mondiale.

Nous pouvons aussi avoir accès à des talents qui parlent plusieurs langues à Bruxelles. Et nous voulions également être attentifs à l'accessibilité depuis Londres et depuis les autres parties du continent européen.

Enfin, nous avons pensé à la probabilité de voir le pays choisi quitter l'UE et Bruxelles était un bon choix de ce point de vue là.

La décision de créer une filiale n'a quant à elle pas été la décision la plus difficile à prendre parce que nous devions le faire. 5% de notre chiffre d'affaires est directement affecté par le fait que le Royaume-Uni sorte de l'UE.

Avec Bruxelles, nous offrons à nos clients une solution et nous espérons qu'il n'y aura pas de pertes d'activités. Nous fournirons exactement les mêmes services qu'avant.

Q: Y aura-t-il des transferts d'emplois de Londres vers le continent ? Et quel est le coût de cette décision ?

R: Nous avons probablement besoin de 10 à 20 personnes à Bruxelles même. Nous avons aussi des collaborateurs dans le reste de l'UE, en Allemagne, France, Espagne et Italie. Nous voulons faire de ces bureaux des divisions de notre filiale européenne.

Cela signifie au total environ 60 personnes, dont celles présentes à Bruxelles.

Quelques emplois seront transférés de Londres mais ils ne représentent qu'un faible pourcentage des emplois de Bruxelles. Nous voulons embaucher de nouvelles personnes et c'est pourquoi nous voulions choisir une ville qui permette d'avoir accès à des talents.

Le coût total sera le plus bas que nous pouvons. Il s'établira probablement à 0,2% de nos dépenses totales. Dans le même temps, nous avons un programme de modernisation du marché en cours qui permettra d'amortir le coût.

Par ailleurs, une grande partie de notre activité se fait avec les Etats-Unis, l'Asie et l'Amérique latine. C'est pourquoi nous voyons vraiment Londres comme notre siège principal.

Q: Comment voyez-vous les négociations sur le Brexit ? Envisagez-vous une assurance spécifique contre ce risque ?

R: Les négociations sont incroyablement difficiles et prendront du temps et je ne voudrais pas être à la place de Theresa May. Nous qui gérons des entreprises nous savons que des projets massifs prennent des années et des années. Je pense que ce sera le cas pour le Brexit.

En tout cas, je ne pense pas que nous mettrons en place une assurance contre le Brexit pour l'instant. Cependant, je pense que dans l'ensemble nous voyons une hausse de la demande pour des assurances contre le risque politique et une hausse des assurances contre le terrorisme en raison de l'activité récente observée dans de nombreux pays.