Cazeneuve accueille en Chine un train de fret parti de Lyon

Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve a accueilli jeudi à Wuhan en Chine un train de marchandises parti de Lyon en France, saluant cette nouvelle liaison ferroviaire "stratégique" pour l'économie française.

Cette liaison, qui bénéficie de subventions publiques chinoises, a été ouverte en avril 2016 et s'intègre aux "nouvelles routes de la Soie" que Pékin développe à grands coups de milliards entre la Chine et l'Europe.

"Ce train est stratégique parce qu'il renvoie à (...) l'intensification des échanges entre le continent européen et la Chine dans le cadre d'une relation faite de réciprocité, d'équilibre et d'intérêt commun", a affirmé M. Cazeneuve à la presse après avoir assisté au déchargement d'un conteneur, chargé de vins et de champagne français.

Grâce à un potentiel "considérable" de développement, elle peut apporter une contribution "très significative" à la balance commerciale française, a-t-il estimé.

Convoyés sur 11.300 kilomètres, les wagons traversent l'Allemagne, la Pologne, la Russie, le Kazakhstan et enfin la Chine avec une seule rupture de charge, nécessaire à la frontière kazakho-chinoise du fait d'écarts de rails différents.

Le parcours prend au total 15 jours, là où le bateau prend plus du triple. Le tarif est certes environ trois fois supérieur, mais ouvre des perspectives notamment pour l'agroalimentaire.

Depuis 2012, la même ligne commerciale reliait Wuhan (centre de la Chine), un grand carrefour et industriel de plus de 10 millions d'habitants où des entreprises françaises sont très implantées, à Duisbourg en Allemagne.

Exploitée par Wuhan Asia Europe (WAE), une filiale d'une entreprise publique chinoise, cette ligne a été prolongée jusqu'à Lyon en avril 2016.

Depuis, 96 cargaisons ont circulé dans le sens Chine-Europe, et 43 dans le sens inverse, selon les chiffres consulaires, illustration de l'importance mais aussi du déséquilibre de la relation commerciale entre "l'usine du monde" et le Vieux Continent.

L'objectif de M. Cazeneuve est aussi d'équilibrer les choses en faisant connaître la liaison aux entreprises françaises, selon Matignon.

Déjà, la partie des cargaisons circulant depuis ou jusqu'à Lyon est passée ces derniers mois de 5 à 15%, selon le consulat français de Wuhan.

Pékin organise les 14 et 15 mai un sommet consacré à ses projets de "nouvelles routes de la Soie", avec de nombreux pays invités dont la France.

Près de 150 milliards de dollars doivent être investis par la Chine dans les prochaines années, a souligné M. Cazeneuve, indiquant que la France allait "examiner les conditions" dans lesquelles elle pourrait s'y "associer".