Chili: fin de la grève à Escondida, 1e mine de cuivre au monde

Le syndicat des travailleurs d'Escondida au Chili, plus grande mine de cuivre au monde et propriété du géant anglo-australien BHP Billito, a décidé jeudi de mettre fin à une grève de 43 jours, le conflit social le plus long de son histoire.

Cette décision a été prise face à l'impossibilité de parvenir à un accord avec la direction de l'entreprise, a déclaré à l'AFP l'avocat des travailleurs, Marco Lopez, précisant que les salariés invoquent donc l'article 369 du code du travail pour prolonger pendant 18 mois les accords collectifs en vigueur.

C'est justement la renégociation de ces accords, pour une durée de quatre ans, qui avait abouti au lancement de la grève, le 9 février dernier, après l'échec des pourparlers entre la direction et le syndicat.

"Avec cette décision, on force (le maintien des) accords collectifs pour 18 mois, à partir du 1er février 2017, avec la nécessité de démarrer une nouvelle négociation le 1er juin 2018", a expliqué le syndicat dans un communiqué.

"Nous avons ainsi préservé l'avenir des nouvelles générations de travailleurs de cette entreprise", a assuré le syndicat, qui rassemble environ 2.500 travailleurs.

Les salariés "prévoient de reprendre le travail samedi", a déclaré Me Marco Lopez à l'AFP, précisant que la décision sera "officiellement annoncée" vendredi.

La mine, qui produit près de 5% du cuivre mondial, est située en plein désert d'Atacama (nord).

Les salariés, dont la précédente longue grève remonte à 2006 (25 jours d'arrêt de travail), réclamaient à l'entreprise le maintien des avantages négociés en 2013 et des temps de repos.

Ils refusaient également que ces acquis ne profitent pas aux nouveaux embauchés, comme le souhaite la direction, et exigeaient un bonus d'environ 40.000 dollars et une hausse des salaires de 7%.

Le mouvement de grève a empêché la production d'environ 110.000 tonnes de cuivre à Escondida. En février le Chili, premier producteur de métal rouge du monde avec près d'un tiers de l'offre globale, a vu sa production chuter de 12%.