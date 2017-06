Confiante, Wall Street se cherche un nouveau moteur

Wall Street a ouvert proche de l'équilibre jeudi, au début d'une journée chargée en événements politiques et monétaires des deux côtés de l'Atlantique: le Dow Jones avançait de 0,03% et le Nasdaq reculait de 0,15%.

Vers 14H20 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 6,86 points à 21.180,55 points et le Nasdaq, à dominante technologique, perdait 9,55 points à 6.287,83 points. L'indice élargi S&P 500 cédait 2,37 points, soit 0,10%, à 2.430,77 points.

Mercredi, la Bourse de New York avait résisté à la dégringolade du pétrole et aux secousses politiques autour de Donald Trump, s'offrant même une petite hausse: le Dow Jones avait progressé de 0,18% et le Nasdaq 0,36%.

"On ne va pas manquer de nouvelles aujourd'hui (jeudi) a commenté", Patrick O'Hare de Briefing dans une note juste avant l'ouverture.

"La réunion de la BCE a eu lieu, l'élection britannique est en cours et le témoignage de l'ancien directeur du FBI (James) Comey devant la commission du Renseignement du Sénat va avoir lieu", a-t-il énuméré.

Pas sûr pour autant que ces événements soient en mesure d'impulser une direction franche au marché tant ils ont été analysés en amont.

Ainsi, la Banque centrale européenne (BCE) a sans surprise maintenu ses faibles taux tout en envoyant un très prudent signal vers une politique monétaire plus restrictive en abandonnant une référence à une baisse supplémentaire de ses taux dans son communiqué.

"Les résultats des élections britanniques et le témoignage sur la colline du Capitole de l'ex-directeur du FBI ont aussi été largement anticipés", ont ajouté les courtiers de Charles Schwab dans une note.

Même s'ils devaient réserver une surprise, et ne pas accorder une victoire attendue aux conservateurs de la Première ministre Theresa May, les résultats du scrutin au Royaume-Uni ne devraient être connus qu'après la clôture de Wall Street.

Quant à l'audition très attendue de James Comey, elle a en partie été déflorée par la publication jeudi de sa déclaration écrite dans laquelle il évoque les demandes du président Donald Trump sur l'enquête russe.

- Yahoo bondit -

La chaîne de magasins de vêtements Urban Outfitters chutait de 10,15% à 16,38 dollars après après prévenu dans un document boursier que ses ventes à périmètre comparable risquent de baisser au cours du trimestre en cours.

A l'inverse, le géant chinois du commerce en ligne Alibaba grimpait de 9,61% à 137,69 dollars après avoir annoncé prévoir une hausse de son chiffre d'affaires comprise en 45 et 49% pour son exercice fiscal 2018 lors d'une conférence destinée aux investisseurs.

Le groupe internet Yahoo! bondissait de 7,22% à 54,20 dollars au moment où se tenait une assemblée générale de ses actionnaires pour approuver la vente à Verizon (-0,44% à 46,30 dollars) de son activité de coeur de métier.

Le laboratoire canadien Valeant prenait 7,27% à 13,06 dollars sur sa cotation new-yorkaise après l'annonce de la cession de sa filiale iNova pour 930 millions de dollars américains, poursuivant ainsi sa stratégie de désendettement.

Le marché obligataire baissait, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montant à 2,206%, contre 2,176% mercredi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,859% contre 2,839% précédemment.