Contre le protectionnisme, Cazeneuve appelle la Chine à tirer la première

Face aux poussées protectionnistes en Occident incarnées par Donald Trump ou Marine Le Pen, le Premier ministre français Bernard Cazeneuve, reçu mardi à Pékin, a appelé la Chine à respecter le principe de réciprocité en abaissant ses propres barrières commerciales.

Au moment où "l'usine du monde" s'inquiète de voir le protectionnisme gagner du terrain, le chef du gouvernement a fait front commun avec Pékin contre "certains populistes", tout en demandant à la Chine de jouer la bataille commerciale à armes égales.

"Je ne dis pas qu'il est facile spontanément d'atteindre cet objectif, il faut parfois des discussions nombreuses, mais nous y arrivons toujours quand nous avons la volonté de le faire", a-t-il dit lors d'une conférence de presse commune avec son homologue chinois Li Keqiang, au Palais du Peuple.

Un message porté avec "franchise" selon M. Cazeneuve, qui a semblé bien accueilli par Li Keqiang, disant vouloir "poursuivre le dialogue sur un pied d'égalité".

"Nous nous sommes mis d'accord pour une plus grande ouverture de notre pays à l'autre et pour instaurer un meilleur climat pour les investisseurs de l'autre pays", a-t-il affirmé au côté de son homologue français.

Face au risque de tensions commerciales avec le président Trump, qui durant sa campagne avait régulièrement accusé la Chine d'être responsable des difficultés industrielles américaines, Pékin esquisse un rapprochement vers l'Union européenne, son premier partenaire commercial devant les Etats-Unis.

Mais l'UE, elle-même confrontée à la poussée de partis extrêmes, souhaite davantage de "réciprocité" commerciale, alors que plusieurs droits de douane de l'Europe vers la Chine restent nettement plus élevés que dans le sens inverse.

Un déséquilibre justifié initialement par le statut de pays en développement de la Chine mais jugé de plus en plus injuste en Occident à mesure que le niveau de vie chinois s'élève.

Ce "principe de réciprocité" est une "exigence" pour la France et l'UE, afin que "le commerce international bénéficie à toutes nos populations et pas seulement à un petit nombre", a souligné M. Cazeneuve, alors que Bruxelles et Pékin négocient un accord d'investissement.

- 'Nul ne gagnera une guerre commerciale' -

Pour la première des trois journées de son voyage en Chine, M. Cazeneuve s'en est pris à plusieurs reprises au protectionnisme, synonyme selon lui de "recroquevillement" économique. Entre les lignes, il a clairement visé Marine Le Pen, créditée selon les sondages des meilleures intentions de vote au 1er tour de la présidentielle française fin avril.

"Nous cédons trop souvent à la tentation de critiquer la mondialisation. Nous devrions souligner davantage les bienfaits qu'elle nous apporte", a affirmé le Premier ministre.

La candidature de Mme Le Pen est scrutée côté chinois, trois mois après l'élection de M. Trump et huit mois après le référendum britannique en faveur du Brexit.

Interrogé sur les conséquences de l'arrivée du milliardaire à la Maison Blanche, Li Keqiang l'a mis en garde sur les conséquences d'une politique protectionniste, en avançant le chiffre de 2,6 millions d'emplois aux Etats-Unis dépendant des échanges avec la Chine.

"En cas de guerre commerciale, personne ne gagnera et ce serait une très mauvaise chose pour le monde", a-t-il averti, dans la lignée du discours de Xi Jinping au forum de Davos le mois dernier.

Arrivé tôt mardi matin à Pékin, Bernard Cazeneuve a défendu "l'attractivité" française devant des étudiants. Il a par ailleurs assuré les touristes chinois que "toutes les mesures" étaient prises pour leur garantir une sécurité "maximale", suite à des agressions en région parisienne qui ont jeté un nouveau froid après les attentats jihadistes.

Mercredi, après une visite à la Cité interdite, M. Cazeneuve rencontre le président Xi Jinping, avant de s'envoler pour Wuhan, métropole industrielle du centre du pays où les intérêts français sont particulièrement représentés, avec notamment des usines PSA et Renault.