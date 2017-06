Costco ambitionne d'avoir une quinzaine de magasins en France d'ici 10 ans

Costco, le géant américain de la distribution qui vient d'ouvrir son premier magasin en France, ambitionne d'avoir une quinzaine de magasins dans l'Hexagone dans les années à venir, a annoncé jeudi le dirigeant de sa filiale française.

"Nous visons une quinzaine de magasins en France d'ici une dizaine d'années: 4 à 6 autour de Paris et un ou deux autour des principales villes", a déclaré Gary Swindells lors de l'ouverture du premier "club-entrepôt" de l'enseigne à Villebon-sur-Yvette (Essonne).

Une deuxième implantation est déjà prévue prochainement en Ile-de-France. "Le dossier devrait être déposé dans quelques semaines", selon M. Swindells.

Le dirigeant affiche sa confiance dans le succès de Costco en France, bien que le modèle mixant vente par abonnement, vente en gros et consommation traditionnelle, soit totalement inédit dans le pays.

"Notre objectif est d'atteindre les 50.000 membres d'ici la fin de l'année", déclare-t-il.

Côté abonnements, le démarrage est toutefois pour le moment plus timide qu'attendu - environ 16.000 adhésions contre 30.000 initialement prévu - mais Gary Swindells compte sur le bouche à oreille pour populariser le modèle.

"On avait un peu sous-estimé le fait que les consommateurs français veulent d'abord voir (à quoi ressemble le magasin, ndlr) avant de s'abonner. Mais je ne suis pas inquiet. (...) Les gens ont envie de voir des choses différentes de ce qu'on voit ailleurs. Et c'est exactement ce que nous leur proposons", déclare-t-il.

Côté fréquentation, les résultats étaient jugés jeudi plutôt encourageants: à 12h00, environ 1.780 clients étaient déjà passés en caisse.

Ouvert depuis 8h, le magasin peut surprendre au premier abord: l'entrée est réservée aux membres, s'étant acquitté d'un abonnement annuel à 36 euros.

Sur 13.750 mètres carrés, il propose 3.800 produits - 20 fois moins qu'un hypermarché classique - la plupart sur des palettes de plusieurs mètres de hauteur.

Chez Costco, on aime le XXL : les yaourts sont vendus par 24, les pêches par cagettes de 2 kilos et la bouteille de Moet et Chandon peut atteindre les 15 litres.

En non-alimentaire aussi, le magasin affiche son gigantisme: à l'entrée trônent plusieurs écrans géants, pas très loin d'énormes ours en peluche et d'oliviers de plusieurs mètres. Au loin, on aperçoit, suspendue au plafond, une piscine hors sol au milieu duquel s'affiche une bouée canard géante.

Les tarifs se veulent alléchants: "entre -15 et -50% par rapport aux prix du marché", selon M. Swindells.

Mais contrairement à un discounter, les grandes marques sont omniprésentes: certaines américaines (Levi's), mais aussi 40% de marques françaises (Danone, Fleury Michon, Elsève...).

Côté produits, les articles typiques d'outre-atlantique - mac and cheese, donuts - côtoient le made in France - les viandes sont quasiment toutes Label Rouge - et quelques curiosités - un croissant fourré de brie de jambon à la mayonnaise.

La spécificité du magasin réside également dans les produits "chasse au trésor", 500 références non permanentes disséminées un peu partout dans le magasin: pour l'ouverture, un collier de diamants à 299.999,99 euros s'est ainsi glissé dans les bijoux. "Une façon de surprendre sans cesse nos clients et de les pousser à revenir régulièrement", explique Gary Swindells.