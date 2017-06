Crise du Golfe: Qatar Airways appelle l'OACI à intervenir contre le "blocus"

Le patron de Qatar Airways, Akbar al-Baker, a appelé lundi l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à déclarer "illégal" l'embargo imposé à son pays par l'Arabie saoudite et ses alliés, y voyant "un blocus" qui viole la convention internationale sur le transport aérien.

Le Golfe est plongé depuis le 5 juin dans une grave crise diplomatique, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn, pays voisins du Qatar, mais aussi l'Egypte et le Yémen, ayant rompu leurs relations diplomatiques avec Doha, qu'ils accusent de "soutenir le terrorisme" et de se rapprocher de l'Iran, puissance régionale rivale de Ryad.

Les trois pays du Golfe ont également fermé leurs frontières terrestres et maritimes avec le petit mais richissime émirat gazier et lui ont imposé de sévères restrictions aériennes.

Dans des entretiens télévisés, Akbar al-Baker a qualifié ces mesures de "blocus illégal" et appelé à une intervention de l'OACI.

Cette organisation "doit fortement s'impliquer et peser de tout son poids pour déclarer (ces mesures) comme un acte illégal", a-t-il déclaré sur CNN.

Pour lui, il s'agit d'une violation de la Convention de 1944 sur l'aviation civile internationale, dont l'Arabie saoudite n'est pas signataire.

- 'Déclarations de Trump déplacées' -

S'exprimant sur Al-Jazeera English, Akbar al-Baker a d'autre part vivement critiqué le président américain Donald Trump, dont le pays a été longtemps un proche allié du Qatar.

Le Qatar abrite en effet la base militaire américaine stratégique d'Al-Udeid, pièce maîtresse, avec ses 10.000 hommes, du dispositif des Etats-Unis au Moyen-Orient.

Vendredi, Donald Trump a exhorté Doha à arrêter "immédiatement" de financer "le terrorisme", semblant se ranger du côté de l'Arabie saoudite, chef de file des monarchies pétrolières arabes du Golfe, et de ses alliés.

"Nous nous attendions à ce que nos amis se tiennent à nos côtés contre ce blocus injuste et illégal" imposé par Ryad et ses alliés, a dit M. Baker.

Il a expliqué à l'adresse des Américains que les adversaires du Qatar "tentaient d'intimider un petit pays qui entretient les relations les plus étroites avec les Etats-Unis".

"Les déclarations du président Trump concernant mon pays étaient déplacées", a ajouté le patron de Qatar Airways, qui s'est dit "très déçu" par la position du chef de la Maison Blanche sur la crise du Golfe.