Décès de l'homme d'affaires et mécène Pierre Bergé

Pierre Bergé, ancien compagnon d'Yves Saint Laurent, homme d'affaires, mécène et militant de la lutte contre le sida, est décédé vendredi à 86 ans, quelques semaines avant l'inauguration de deux musées dédiés au grand couturier.

Dans un communiqué transmis vendredi, la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent à Paris et la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech ont annoncé "le décès de leur Président-fondateur Pierre Bergé, survenu vendredi 8 septembre 2017 à 05H39, à son domicile à Saint-Rémy-de-Provence".

Cofondateur et dirigeant pendant 40 ans de la maison de couture Yves Saint Laurent, président du conseil de surveillance du groupe de presse Le Monde, président du Sidaction et fervent soutien de l'ancien président socialiste François Mitterrand, Pierre Bergé était atteint de myopathie.

L'ancien ministre de la Culture Jack Lang a rendu hommage à "un ami merveilleux". "Fabuleux mécène, philanthrope, esthète insatiable, génial entrepreneur, homme de culture et de toutes les passions, Pierre Bergé était tout cela à la fois, mais plus encore, il incarnait un humaniste qui plaçait la destinée des hommes au-dessus de toutes les autres valeurs", a-t-il déclaré dans un communiqué.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait part sur Twitter de son "infinie tristesse". "Je perds un ami. La France perd un homme d'exception".

- "Passionné du débat public" -

Le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio, a estimé que le quotidien perdait "à la fois un actionnaire qui l'a sauvé de la disparition en lui consacrant une part de sa fortune sans espoir de retour, un lecteur, un défenseur du journalisme de qualité et un passionné du débat public". L'homme d'affaires, connu pour son franc-parler et ses emportements, n'hésitait pas à critiquer certains articles du journal.

L'association Sidaction et sa vice-présidente, la chanteuse et actrice Line Renaud, ont salué "un infatigable combattant de la première heure" qui "a toujours défendu la liberté de s'aimer tel que l'on est, et a défendu les droits des minorités, des personnes homosexuelles, des travailleuses du sexe, des usagers de drogue et de toutes les personnes vivant avec le VIH".

Pierre Bergé s'était marié en mars avec le paysagiste américain Madison Cox, 58 ans, vice-président de la Fondation Bergé-Saint Laurent. Il disparaît quelques semaines avant l'inauguration de deux musées consacrés à l'oeuvre de son ancien compagnon Yves Saint Laurent, l'un à Paris et l'autre à Marrakech, au Maroc.

"Nous sommes remplis de souvenirs (...), que nous voulons transformer en projet", avait déclaré en juin Pierre Bergé, en fauteuil roulant, lors d'une conférence de presse de présentation de ces deux musées. Le premier doit ouvrir dans l'hôtel particulier parisien qui héberge la fondation le 3 octobre, suivi le 19 octobre par le second, dans un bâtiment neuf à Marrakech.

Ces deux musées vont permettre à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui conserve 40 années de création du couturier disparu en 2008, d'exposer ses collections.

Né le 14 novembre 1930 sur l'île d'Oléron d'une mère institutrice et d'un père fonctionnaire des finances, ce passionné de littérature, grand collectionneur d'ouvrages et d'oeuvres d'art, a été le compagnon du peintre Bernard Buffet, dont il accompagne la carrière pendant huit ans. En 1958, il avait rencontré Yves Saint Laurent, avec qui il avait fondé la maison de couture éponyme en 1961.

Leur histoire d'amour a été portée à deux reprises à l'écran en 2014.

Grand officier de la légion d'honneur, il a écrit de nombreux ouvrages, dont Inventaire Mitterrand (Stock, 1991) et Lettres à Yves (Gallimard, 2010).