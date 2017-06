Déchets: amende requise contre GDE et prison avec sursis contre d'ex-dirigeants

Le parquet du Mans a requis mardi une pénalité financière d'1,7 million d'euros contre la société Guy Dauphin environnement (GDE) et de la prison avec sursis contre trois anciens dirigeants, pour une vaste escroquerie dans le traitement des déchets.

"L'escroquerie est manifeste", a jugé le procureur Romain Liverato. Le préjudice total affiché par les 17 sociétés et collectivités victimes s'élève à 10,8 millions d'euros, selon le magistrat.

Le jugement de ce procès, qui a duré deux jours, sera rendu le 22 septembre.

Il est reproché à la société normande, qui se présente comme le "numéro deux du recyclage en France", d'avoir, entre 2011 et 2014, sous-évalué la quantité de déchets à traiter qu'elle achetait, et surfacturé les déchets traités qu'elle revendait.

Le parquet a requis une amende de 700.000 euros contre GDE, en tant que personne morale, ainsi que la confiscation du million d'euros saisi sur son compte au cours de l'instruction.

M. Liverato a en outre demandé 30 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende contre un ancien président du directoire de GDE, Bruce Monnier, 50 ans, pour complicité d'escroquerie. Il a également requis un an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende chacun à l'encontre de deux anciens directeurs.

Parmi les sociétés victimes, la SNCF affiche un préjudice de 5,5 millions d'euros, la société Auto Châssis International (ACI, groupe Renault) au Mans 1,5 million d'euros et la Métropole de Lyon 514.000 euros.

L'avocat de GDE Jean-Etienne Giamarchi a plaidé la relaxe. Seuls quatre plaignants se sont portés partie civile, a-t-il souligné. Les autres victimes "ne nous considèrent pas comme des escrocs. Sinon, elles n'auraient pas transigé avec nous", a-t-il estimé.

Les écarts de poids reprochés "sont consubstantiels à l'activité dont on parle", a plaidé de son côté Pascal Rouiller, l'avocat de l'un des deux directeurs, citant l'exemple d'une machine à laver de 60 kg dont 15 kg de béton: "On ne peut valoriser que 45 kg".

GDE a déjà eu affaire à la justice, notamment pour une vaste décharge ouverte légalement en 2013 près du haras du Pin dans l'Orne, dont la Cour de Cassation a confirmé en 2016 la fermeture en raison d'un "risque de pollution des eaux de surface".

A son casier judiciaire, figurent par ailleurs trois condamnations pour homicide involontaire.

L'entreprise familiale compte 1.150 salariés en France dans 64 sites, et valorise 3,5 millions de tonnes de matière par an.

Elle est la filiale principale du néerlandais Ecore, détenu à 51% par Guillaume Dauphin et à 49% par le fonds HIG.

Guillaume Dauphin est le fils de Claude Dauphin qui possédait GDE jusqu'à son décès en 2015 et dirigeait la multinationale Trafigura, affréteur du Probo Koala. Le cargo avait déversé en 2006 des résidus toxiques à Abidjan, provoquant selon l'ONU la mort de 15 personnes et l'intoxication de milliers d'autres. Trafigura a toujours nié sa responsabilité.