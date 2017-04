Déchets: contrat de 240 millions d'euros pour Veolia à Londres

Veolia va opérer pendant huit ans et pour plus de 209 millions de livres (plus de 245 millions d'euros) les services de recyclage et de gestion des déchets des quatre quartiers sud de Londres, a annoncé le groupe lundi.

Ce contrat est assorti de deux possibilités d'extension de huit ans, précise le leader mondial de la gestion de l'eau et des déchets dans un communiqué.

Veolia va ainsi gérer la collecte des déchets ménagers, le nettoyage des rues, les déchets commerciaux, la vente de matériaux recyclés, l'entretien hivernal et la gestion des véhicules pour un million de Londoniens dans les quartiers de Merton, Sutton, Croydon et Kingston, détaille Veolia.

Dans le cadre de ce contrat, qui externalise les services municipaux des quartiers de Merton et Sutton, 330 personnes ont rejoint dès le 1er avril les équipes de Veolia.

Présent depuis 1995 à Londres, Veolia exploite une trentaine de sites dans la région, notamment quatre usines de traitement des déchets.