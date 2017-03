Décision jeudi au procès des comptes truqués d'Altran

Ce devait être la sanction d'un "Enron" à la française, c'est devenu un fiasco de la justice financière: le tribunal correctionnel de Paris rend jeudi à 10H00 sa décision dans l'affaire des comptes truqués de l'entreprise Altran, quinze ans après les faits.

Huit personnes, dont les deux fondateurs désormais septuagénaires, Alexis Kniazeff et Hubert Martigny, ainsi que la société de conseil en technologies Altran elle-même, sont soupçonnées d'avoir gonflé artificiellement le chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros en 2001 et au premier semestre 2002.

Contre les deux fondateurs, et contre Frédéric Bonan et Michel Friedlander, anciens membres de l'état-major d'Altran, le parquet national financier (PNF) a requis deux ans de prison avec sursis, et 375.000 euros d'amende chacun.

Le PNF a aussi demandé un an d'emprisonnement avec sursis pour Alain Rougagnou (ancien directeur financier) et pour Jean-Michel Martin (qui était en particulier chargé des ressources humaines), et de lourdes amendes.

Ont été requises encore des amendes contre deux autres prévenus (Herbert Massenet et Christian Dauprat), ainsi que contre la société elle-même (225.000 euros).

Pour la défense, les prévenus ont déjà été suffisamment punis, puisque cinq d'entre eux ont été sanctionnés en 2007 par l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour des montants allant de 500.000 à 1,5 million d'euros pour la société elle-même.

Le tribunal avait fait savoir en septembre qu'il se prononcerait sur ce problème des doubles poursuites au moment de rendre son jugement.

L'affaire Altran, qualifiée de "petit Enron à la française" en référence à l'un des plus grands scandales comptables de l'histoire des Etats-Unis, a tourné au ratage judiciaire avec valse des juges d'instruction et procédure bâclée.

Cela avait conduit en 2014 un tribunal à prendre une décision rarissime: refuser de juger, après trois semaines de procès et un délai de quatre mois pour délibérer.

L'affaire des malversations comptables du courtier américain en énergie Enron, d'une ampleur bien plus grande, et qui avait éclaté peu ou prou au même moment que le scandale Altran, avait connu son épilogue judiciaire dès 2006.

L'ancien PDG d'Enron avait été condamné à un peu plus de 24 ans de détention, une peine par la suite réduite à 14 ans.