Des projets numériques au service de l'égalité hommes-femmes

Une appli ludique pour comptabiliser les tâches domestiques dans le couple, un site d'échange de "bonnes pratiques" entre managers: une centaine de personnes planchaient dimanche à Paris pour concevoir des projets numériques favorisant l'égalité entre les sexes.

Pour faire émerger les idées, un hackathon - contraction de "hack" (pirater en anglais) et de marathon -, a été organisé tout le week-end par le Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes, et le Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, à quelques jours de la journée internationale des droits des femmes.

Objectif: aboutir à "des solutions innovantes pour faciliter l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle", ressort d'inégalité entre femmes et hommes dans le monde du travail.

Car si l'écart se réduit, les femmes continuent à assumer la majorité des tâches domestiques: 78 minutes de plus chaque jour que leur conjoint, selon une étude Ensae-Ined publiée en 2015, et consacrent davantage de temps à leurs enfants (écart de 54 minutes).

Arriver à un meilleur partage des tâches domestiques et des responsabilités familiales "ne se décrétant pas", comment faire ? Comment favoriser les carrières des femmes et lutter contre les stéréotypes sexistes ? "On mise sur l'intelligence collective là où les politiques publiques ne sont pas nécessairement les plus efficaces", explique l'entourage de la ministre Laurence Rossignol.

Le "défi" a été relevé par plusieurs dizaines de femmes, une proportion majoritaire "inédite" pour un hackathon, soulignent les organisateurs.

- Valoriser 'les autrices' -

Dans un bourdonnement d'idées assourdissant, et les effluves de café, les participants ont constitué leurs équipes, confronté leurs idées et travaillé leur "pitch" (présentation devant le jury) pendant que des développeurs en informatique - hommes essentiellement - s'employaient à concevoir le prototype d'application. Au final, une dizaine de projets ont émergé.

En plus des traditionnels ateliers (business plan, ergonomie...), les enfants des participants étaient également pris en charge.

Les trois projets lauréats bénéficieront d'un accompagnement personnalisé de quatre mois par la startup Social builder, dans les locaux du Tank, espace de coworking où se déroulait la compétition.

"Sur les questions domestiques, il n'existe pas beaucoup de propositions" actuellement sur le marché des applications, constate Monia Maganda, une jeune femme évoluant dans le secteur du numérique, venue de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). D'où l'idée d'un "Home challenge" visant à lancer "des défis fun" de répartition des tâches aux couples, colocataires... pour "faire tomber les frustrations" et "gagner du temps pour d'autres activités", explique-t-elle.

Les créateurs d'"Happy Equality" ont eux imaginé une plateforme permettant à des managers de différentes entreprises d'échanger sur leurs "bonnes pratiques" et "solutions concrètes", par exemple pour aménager le temps de travail, avec "des fiches techniques complètes".

"On veut infuser l'idée que l'égalité n'est pas qu'un coup de com pour attirer les générations Y, mais que c'est économiquement bon pour eux", plaident-ils devant le jury chargé d'entrainer les participants.

Philippe a lui mis ses compétences d'informaticien au service du projet "Femmes de lettres", un site internet à destination des professeurs pour donner de "la visibilité aux femmes autrices". "On s'attaque aux professeurs car l'éducation est un moyen de changer les choses", de briser "le plafond de verre".

"Ce sont deux journées très intenses", "de partage d'idées", constate, ravie, Véronique Guevel, "entrepreneuse depuis 20 ans". Avec l'équipe "Clic n'coach", elle porte un projet de plateforme visant à aider les femmes à "révéler leur leadership" en les mettant en relation avec des "mentors", hommes ou femmes.

Dirigeante d'une petite entreprise de stockage de données en banlieue parisienne, elle repart convaincue que le format du hackathon, "en mode projet", "décloisonné", peut également être une méthode de management "à reproduire dans l'entreprise".