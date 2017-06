Diageo rachète Casamigos, la tequila de George Clooney, pour 1 md USD

Le géant britannique des boissons alcoolisées Diageo a annoncé mercredi le rachat de la marque de tequila américaine Casamigos, fondée notamment par l'acteur George Clooney, pour un milliard de dollars (900 millions d'euros).

La marque Casamigos, qui se veut une boisson haut de gamme, a été créée en 2013 par la star américaine et deux de ses amis, Rande Gerber et Mike Meldman, avant de connaître une croissance fulgurante ces dernières années.

Diageo entend renforcer sa position sur le marché de la tequila et faire progresser la marque à l'international, selon un communiqué.

Les termes financiers de la transaction, qui devrait être bouclée au second semestre, prévoit que le groupe britannique va verser 700 millions de dollars, auxquels pourront s'ajouter 300 millions de dollars en fonction des performances de la société dans les dix prochaines années.

Casamigos a connu une croissance de 54% en moyenne par an lors des deux dernières années. Quelque 170.000 caisses devraient avoir été vendues d'ici la fin de 2017, contre 120.000 en 2016.

Diageo, qui financera l'acquisition par sa trésorerie et de la dette, précise que les fondateurs continueront à être impliqués dans l'avenir de la marque.

"Nous sommes ravis de faire équipe avec la plus grande et la plus respectée sociétés de spiritueux au monde", a déclaré Rande Gerber, un des cofondateurs cité dans le communiqué.