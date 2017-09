Dieselgate: Volkswagen passe 2,5 mds d'euros de provisions supplémentaires

Le géant européen de l'automobile, l'allemand Volkswagen, a annoncé vendredi s'attendre à une charge exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros au troisième trimestre en raison du rappel plus compliqué que prévu de ses moteurs diesel truqués 2 litres aux Etats-Unis.

Ces nouvelles provisions amputeront d'environ 2,5 milliards d'euros son bénéfice opérationnel au troisième trimestre, indique le groupe dans un communiqué, évoquant le programme de rappel et de mise en conformité de près de 500.000 véhicules aux Etats-Unis, qui s'avère "beaucoup plus long et complexe techniquement" qu'anticipé.

De la sorte, l'ensemble des provisions que Volkswagen a dû passer dans ses comptes au titre du "dieselgate" s'élève désormais à 25,1 milliards d'euros, a confirmé un porte-parole de Volkswagen à l'AFP.

Une grande partie de cette somme concerne déjà les Etats-Unis, où la manipulation à vaste échelle par le groupe de ses moteurs diesel a éclaté au grand jour en septembre 2015 et où il a accepté de plaider coupable devant les autorités.

En Bourse, ces annonces faisaient reculer le titre Volkswagen de 0,98% à 137 euros vers 13H00 GMT, après une chute bien plus marquée en matinée.

La nouvelle provision annoncée est "étonnamment élevée", juge Jürgen Pieper, analyste financier chez Metzler Bank, interrogé par l'AFP.

Aux Etats-Unis, Volkswagen a déjà dû débourser plus de 20 milliards de dollars pour réparer ou racheter près de 600.000 voitures incriminées - équipées principalement de moteurs diesel 2 litres et de moteurs 3 litres pour moins de 100.000 d'entre elles - et verser à leurs propriétaires des indemnités.

Et le groupe aux 12 marques voit se profiler de nouveaux problèmes aux Etats-Unis, d'après des informations du Spiegel vendredi. Le magazine allemand affirme que près de 500.000 véhicules essence vendus outre-Atlantique entre 2009 et 2017 sont mal homologués, l'allemand ayant omis de signaler un changement de logiciel.

Sollicité par l'AFP, Volkswagen n'était pas joignable pour une réaction. Le Spiegel indique que le groupe, qui n'a pas voulu s'exprimer sur ce dossier, tente actuellement de régler le problème avec les autorités américaines mais que cette affaire pourrait déboucher sur des amendes.

Volkswagen renvoie à la date du 27 octobre pour la présentation de ses comptes détaillés du troisième trimestre.

Les analystes du fournisseur de services financiers Factset escomptaient jusqu'ici un bénéfice opérationnel Ebit de 4,4 milliards d'euros pour la période de juillet à septembre, en nette hausse sur un an, et un chiffre d'affaires trimestriel de près de 60 milliards d'euros.

En juillet, Volkswagen avait légèrement relevé sa prévision de recettes pour 2017, après un deuxième trimestre venant confirmer sa vigueur. Il vise pour l'année en cours une hausse de son chiffre d'affaires "de plus de 4%".