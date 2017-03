Emaar Malls offre 800 millions de dollars pour Souq.com

Emaar Malls, filiale du géant de l'immobilier de Dubaï, a annoncé lundi avoir offert 800 millions de dollars pour acquérir Souq.com, l'un des grands distributeurs en ligne du Moyen-Orient, également convoité par Amazon.

"Emaar Malls a présenté une offre de 800 millions de dollars (736 millions d'euros) pour Souq.com, conformément à (sa) stratégie d'allier commerce en ligne et achats physiques de biens", écrit le vice-président d'Emaar Malls, Ahmad Al-Matrooshi, dans un bref communiqué publié sur le site de la Bourse de Dubaï.

L'offre comprend 500 millions de dollars (460 millions d'euros) en obligations convertibles, selon des sources proches du dossier citées lundi par l'agence Bloomberg.

Plus tôt cette année, Amazon, géant américain des ventes sur internet, s'était retiré des discussions pour la reprise de Souq.com après avoir fait une offre pouvant atteindre 650 millions de dollars (598 millions d'euros), selon Bloomberg.

Emaar Malls a indiqué que son offre n'avait pas encore été acceptée par Souq.com.

En février 2016, le site Souq.com avait annoncé avoir levé quelque 252 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux pour financer son expansion dans une région où le commerce électronique est en forte croissance.

Parmi les investisseurs dans Souq.com figurent Standard Chartered Private Equity et International Finance Corporation, membre du Groupe de la Banque mondiale.

Fondé en 2005 comme un site d'enchères, Souq.com est devenu un site de commerce en ligne généraliste.

Souq.com propose plus de 1,5 million de produits aux clients au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dont les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Egypte, selon son site internet.

Emaar Malls, la branche de vente au détail d'Emaar Properties --qui a construit notamment Burj Khalifa, la plus haute tour du monde-- est cotée à la Bourse de Dubaï.