Emploi: un quart des Français n'ont confiance en aucun candidat

Un quart des Français n'ont confiance en aucun candidat à la présidentielle pour relancer l'emploi, Emmanuel Macron apparaissant toutefois comme le candidat le plus fédérateur, selon un sondage Ifop pour Keljob et Explorimmo publié mardi.

L'emploi est placé encore une fois en tête des sujets qui vont "compter" dans leur vote par 93% des personnes sondées, devant l'éducation et la formation, le niveau des impôts (89%), la lutte contre le terrorisme et la délinquance (88%).

Il s'agit de l'un des trois thèmes -avec la protection des Français et le modèle social- sur lesquels seront interrogés les onze candidats, lors du débat programmé mardi soir sur BFMTV et CNews.

Pour relancer l'emploi, 25% des sondés font confiance au candidat d'En marche!, 15% à François Fillon ou Marine Le Pen, 9% à Jean-Luc Mélenchon et 7% à Benoît Hamon. Les autres candidats recueillent entre 0 et 2%. Emmanuel Macron arrive également devant en matière d'éducation-formation et de logement, les deux autres thématiques explorées par ce baromètre.

Mais les sondés qui n'accordent crédit à aucun candidat sont nombreux: respectivement 25%, 26% et 30% en matière d'emploi, éducation-formation et logement. Chez les chômeurs, qui placent Marine Le Pen en tête, la proportion des sceptiques monte à 34%.

Lorsqu'ils sont interrogés sur des propositions, sans que le nom des candidats soit révélé, celles d'Emmanuel Macron de "permettre aux salariés qui démissionnent d’avoir accès aux indemnités chômage" recueille 64% d'opinions favorables, et "supprimer les cotisations sociales salariales chômage et maladie, compensées par une hausse de la CSG" seulement 44%.

Celle de François Fillon de "fixer la durée hebdomadaire du travail par des accords de branches ou d’entreprises plutôt que par une réglementation nationale" et de Jean-Luc Mélenchon sur "un quota maximum d’emplois précaires de 10% dans les PME et 5% dans les grandes entreprises" obtiennent 69% chacune.

Pour ce baromètre, un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas) a été interrogé en ligne du 16 au 20 mars.