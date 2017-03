Emplois d'avenir: la moitié des jeunes sortants ont un travail

La moitié des jeunes entrés 2013 en emploi d'avenir non marchand étaient en emploi six mois après la fin de leur contrat, un taux d'insertion équivalent à celui des jeunes bénéficiaires de contrats aidés CUI-CAE, selon une étude du ministère du Travail parue jeudi.

Les emplois d'avenir, mesure phare du quinquennat de François Hollande, sont des contrats aidés, à temps plein et de longue durée, dont la spécificité est d'être destinés aux jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés. Ils incluent un projet de formation et sont principalement dans le secteur non marchand.

Six mois après la fin de leur contrat, 51% des jeunes entrés début 2013 en emploi d'avenir sont en emploi, selon la Dares, service des études et statistiques du ministère. 46% sont en emploi non aidé, 37% en emploi durable, 5% en formation.

Le taux d'insertion monte à 58% pour ceux qui sont restés en emploi d'avenir pendant trois années complètes, et descend à 37% pour ceux dont le contrat a duré un an ou moins, précise la Dares.

A niveau de formation équivalent, le taux insertion moyen des jeunes sortant d'emploi d'avenir est équivalent à celui des jeunes bénéficiant de contrats aidés CUI (contrats uniques d'insertion) et CAE (contrats d'accompagnement dans l'emploi).

Mais l'insertion dans l'emploi durable est plus élevée pour les sortants d'emploi d'avenir que pour les CUI-CAE: environ 35% contre 20% environ. Idem pour l'insertion en emploi non aidé: près de 50% contre environ 30% pour les CUI-CAE.

Par ailleurs, un tiers des jeunes restés en emploi d'avenir pendant trois ans sont restés chez leur employeur après la fin de la subvention.

Ceux qui ont effectué leur emploi d'avenir dans une collectivité territoriale ont plus de chances de rester dans leur structure à l'issue du contrat (33%) que ceux qui étaient dans une association (24%).

Au premier trimestre 2013, 8.900 jeunes sont entrés en emploi d'avenir non marchand, 300 en emploi d'avenir marchand.

Les premiers jeunes bénéficiaires de l'aide pendant trois ans sont sortis du dispositif début 2016.