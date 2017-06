Espagne: Banco Popular chute mais n'entraîne pas le secteur

La banque espagnole Banco Popular, en déroute boursière, alimente les doutes sur sa solidité financière, mais cinq ans après le sauvetage européen des banques espagnoles, le risque d'une contagion au reste du secteur ou à l'Europe semble faible, selon les analystes.

En difficulté depuis des mois, Banco Popular a perdu la moitié de sa capitalisation boursière en une semaine à la Bourse de Madrid, devenant la plus petite valeur de l'indice vedette Ibex 35, à environ 1,4 milliard d'euros. L'action ne valait plus mardi que 32 centimes d'euros.

La fébrilité des investisseurs a grimpé la semaine dernière, après des informations de presse -démenties ensuite- expliquant que l'un des principaux organismes de régulation bancaire européen, le Mécanisme de résolution unique, réfléchissait à un sauvetage de la banque, en cas d'échec d'un rachat par une autre entité, dans les limbes depuis des mois.

Une éventuelle réunion entre les dirigeants de Popular et la Banque centrale européenne (BCE), annoncée pour ce mardi par la presse économique espagnole mais non confirmée, a renforcé l'inquiétude.

Tout comme la récente réduction par le puissant fonds américain BlackRock de sa participation au capital ou le départ du français Crédit Mutuel du conseil d'administration.

Et mardi soir, l'agence de notation Moody's abaissait de deux crans la note à long terme des dépôts et de la dette senior de la banque, à respectivement B2 et B3, assorties d'une perspective négative.

Septième banque espagnole par la capitalisation, Banco Popular souffre toujours du poids des "actifs toxiques" accumulés depuis la crise de 2008, des biens immobiliers saisis auprès de particuliers ou de promoteurs incapables de rembourser leurs emprunts. Revendus à perte, ils l'ont forcée à provisionner 5,7 milliards d'euros en 2016, causant une perte nette de 3,5 milliards.

L'importance de ce portefeuille, dont le prix est très difficile à fixer, complique les tractations pour un rachat par une grande banque -Banco Santander et BBVA sont souvent citées-, qui semble être l'option privilégiée par le président Emilio Saracho pour sauver Popular, après avoir d'abord évoqué une augmentation de capital.

L'évocation d'un éventuel renflouement a réveillé de mauvais souvenirs en Espagne, cinq ans presque jour pour jour après le sauvetage européen de son secteur bancaire, pour 41 milliards d'euros.

"Si l'opération (de vente) échoue et que le mécanisme européen de résolution est activé, nous les Espagnols serions de nouveau des cobayes" de ce système entré en vigueur, s'insurge sur son blog l'économiste José Carlos Diez, proche du Parti socialiste (opposition).

- Gouvernement "tranquille" -

Néanmoins, les autres banques espagnoles n'ont pas plongé en Bourse, "ce qui montre que les investisseurs sont capables de faire la différence, comprenant que les problèmes de l'entité sont individuels et n'affectent pas le secteur bancaire espagnol dans son ensemble", soulignent dans une note les analystes de Link Securities.

CaixaBank vient de réaliser sans encombres une émission d'obligations convertibles "ce qui montre que le marché ne pense pas à un risque de contagion", estime Victoria Torres, analyste chez Self Bank.

Par ailleurs, Banco Popular réalise 90% de son activité en Espagne. "C'est une entité très nationale (...) Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir d'impact à l'étranger", prévoit-elle.

Vendredi, le gouvernement a fait part de sa "tranquillité absolue" sur cette question, assurant que l'Espagne avait désormais un "système financier solide". Le Fonds monétaire international (FMI) estimait il y a quelques mois que le système bancaire espagnol, assaini, était "sur le point de mettre derrière lui la majorité de l'héritage de la crise".

Moody's estime pour sa part à "modérée" l'éventualité d'un soutien public aux plus grandes banques espagnoles.

Un sauvetage par Madrid, via la sulfureuse Bankia renflouée en 2012, semble peu probable, pour Alvaro Garcia-Tapelo, analyste chez XTB-Brokers. En cause, la relative petite taille de la banque, mais surtout la fragilité politique du gouvernement conservateur de Mariano Rajoy.

Minoritaire à l'assemblée, "il n'y a pas intérêt car tous les partis politiques lui sauteraient dessus", assure l'analyste.

En l'absence d'avancées concrètes sur la vente, le risque est, davantage qu'une faillite, celui d'une action chutant "à quasi rien", et donc d'énormes pertes pour les actionnaires, analyse-t-il.

Pour attirer les acheteurs, Banco Popular dispose cependant d'atouts: son activité hors-immobilier est rentable et elle est leader sur le secteur des PME, un créneau porteur en pleine reprise économique espagnole.