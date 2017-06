Etats-Unis: la Fed s'apprête à donner un nouveau tour de vis monétaire

La banque centrale américaine devrait donner un nouveau tour de vis monétaire en relevant modestement les taux d'intérêt mercredi, selon les marchés financiers, même si l'économie a montré des signes d’essoufflement que la Fed espère temporaires.

A l'issue d'une réunion de deux jours, un communiqué sera publié mercredi à 18H00 GMT juste avant la tenue d'une conférence de presse par la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen.

"On s'attend à ce que le Comité monétaire (FOMC) relève les taux d'intérêt sur les fonds fédéraux à entre 1% et 1,25% mercredi et à ce qu'il signale qu'une hausse supplémentaire est de mise pour le reste de l'année", a indiqué Michael Gapen, économiste pour Barclays Research.

La Fed annoncera également de nouvelles prévisions économiques ainsi que les projections moyennes sur la trajectoire à venir des taux d'intérêt.

Ces éléments seront scrutés par les acteurs financiers car jusqu'ici les membres du Comité ont prévu de relever les taux encore une fois cette année, après la hausse attendue mercredi, malgré une économie qui donne des signes mitigés.

Pour 2018, les participants au FOMC misent sur trois nouvelles hausses pour porter le niveau moyen des taux à 2,1%.

Pour Daniel Christen de Capital Economics, ces projections sur les taux ne devraient guère changer même si en revanche, la prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) risque d'être plus faible que les 2,1% prévus cette année et en 2018.

Les créations d'emplois ont ralenti en mai et surtout l'inflation s'est affaiblie, s'éloignant de l'objectif de 2% (selon l'indice PCE) que la Fed estime sain pour l'économie. Les prix de gros ont stagné le mois dernier, selon des chiffres publiés mardi, essentiellement du fait d'un recul des prix alimentaires et énergétiques.

Le gouvernement doit annoncer également mercredi la performance de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour mai qui ne devrait pas être plus brillant, selon les prévisions d'analystes.

Malgré ces données mitigées, les marchés s'attendent à ce que la Fed augmente les taux d'un quart de point pour la troisième fois en sept mois.

- Expansion modérée -

Pour évaluer la vigueur de l'économie, la Fed s'appuie sur le Livre beige, le dernier rapport de conjoncture qui a montré que l'expansion "modérée" se poursuivait.

La Banque centrale est surtout impressionnée par le très bas taux de chômage, à 4,3% en mai, un plus bas en seize ans. A ce niveau, alors que les entrepreneurs commencent à avoir du mal à pourvoir des postes, les salaires devraient commencer à augmenter et de ce fait, nourrir l'inflation.

Ce n'est pas encore le cas mais la Fed veut prendre les devants, en relevant les taux pour brider l'inflation à venir, alors qu'un tour de vis monétaire met généralement entre 12 et 18 mois à se faire sentir dans l'économie.

"Maintenant, l'économie est proche du plein emploi, la montée des prix va commencer à être un souci", prévoit Daniel Christen de Capital Economics.

La banque centrale devrait aussi donner plus de précision sur son plan de réduire les actifs accumulés à son bilan lors du soutien monétaire exceptionnel accordé à l'économie pendant la longue période de reprise poussive.

Elle pourrait dire quand et comment elle entend cesser progressivement de réinvestir dans les titres achetés pendant la reprise et arrivés à maturité. La Fed a accumulé un bilan de 4.500 milliards de dollars en bons du Trésor et titres appuyés sur des créances immobilières.

Cette manoeuvre de réduction de son bilan sera aussi synonyme d'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire.

Ces modestes renchérissements du crédit, s'ils peuvent être absorbés facilement par les marchés financiers, ne sont toutefois pas sans coût pour le consommateur moyen. Ils influencent les prêts immobiliers, les prêts à la consommation et les intérêts sur les cartes de crédit.