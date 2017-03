Fin des négociations sur le forfait jour à la SNCF

La SNCF a transmis jeudi un projet d'accord sur la création d'un forfait jour ouvert aux 30.000 cadres et agents de maîtrise, laissant aux syndicats jusqu'au 17 mars pour se prononcer, a-t-on appris de sources concordantes.

Le sort du texte repose sur l'Unsa et la CFDT, majoritaires dans l'encadrement. La CGT et SUD, premier et troisième syndicats à la SNCF, sont opposés au principe d'un dispositif qui, selon eux, ne règle pas le problème des "dépassements d'horaires endémiques".

Dans ce régime dérogatoire, réservé aux salariés "autonomes", le temps de travail n'est plus décompté en heures mais en jours, supprimant ainsi le paiement des heures supplémentaires.

Il permet à l'entreprise de sécuriser juridiquement le cadre de travail de ces salariés, alors qu'un cabinet d'expertise a récemment mis en lumière le travail "excessif" de certains cadres cheminots effectuant jusqu'à 65 heures par semaine.

Selon le texte remis jeudi, dont l'AFP a eu copie, les agents des directions centrales et régionales travailleront 210 jours par an, contre 214 actuellement. Les encadrants de terrain continueront à travailler 205 jours et bénéficieront d'une "prime d'autonomie" (plus de 50 à 100 euros nets mensuels, selon la direction).

Les premiers pourront "monétiser" les 4 jours de repos gagnés dans un compte épargne-temps et les seconds, convertir l'indemnité en repos (4 jours supplémentaires).

"Ce sont des avancées que nous avons souhaité équitables entre les différentes populations" éligibles au forfait, qui "voient leur situation améliorée par rapport à l'existant", a commenté auprès de l'AFP Jean-Marc Ambrosini, le DRH de la SNCF.

Saluant une amélioration substantielle du montant de l'indemnité, l'Unsa s'est néanmoins déclarée "toujours très inquiète sur la mise en application" du dispositif.

Son représentant Benoît Vienne souligne notamment que les outils de mesure de la charge de travail "ne sont pas prêts", ce qui fait craindre d'éventuelles "dérives", et que les syndicats n'ont pas connaissance du futur avenant proposé aux salariés éligibles.

Il n'est "pas question de donner un blanc-seing" à la direction, prévient-il. Le syndicat va consulter ses adhérents avant d'arrêter sa position le 15 mars.