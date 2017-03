Fnac Darty: les "mesures sociales" seront "relativement limitées"

Le groupe Fnac Darty devrait annoncer des "mesures sociales" d'ici à la fin du premier semestre, mais celles-ci resteront "relativement limitées", a annoncé mercredi son PDG, Alexandre Bompard, alors que les syndicats craignent une "casse sociale".

Le groupe est né à l'été du rachat de Darty par la Fnac.

Le distributeur de produits culturels, technologiques et d'électroménager a indiqué à l'occasion de la présentation de ses résultats 2016 qu'il allait mener dans les prochains mois "la mutualisation d'un certain nombre de fonctions", notamment au niveau de son siège, de la logistique ou de l'informatique, dans le cadre du rapprochement des deux enseignes.

"Les mesures sociales associées à ces mutualisations vont être annoncées au cours du premier semestre" et "seront bien sûr entourées de tout le dialogue et de tout l'accompagnement nécessaires", a déclaré M. Bompard lors d'une conférence de presse.

Néanmoins, "les synergies venant des réductions de personnels seront relativement limitées", a assuré le PDG.

"Notre stratégie à la Fnac a toujours mis au coeur des objectifs de travailler à la préservation de l'emploi. La consolidation avec Darty a le même objectif", a assuré Alexandre Bompard.

Il a en revanche refusé de se livrer à toute projection sur le niveau de l'emploi d'ici à 2018.

- Nouveaux points de vente -

Le PDG a néanmoins indiqué qu'une cinquantaine de nouveaux points de vente, source de nouveaux emplois, seront inaugurés cette année.

A fin 2016, Fnac Darty rassemblait 27.000 salariés, selon le groupe.

La CGT de la Fnac, qui craint une "casse sociale" à la suite du rapprochement avec Darty, a alerté mardi sur la situation du groupe, dénonçant une vision financière "à court terme" au détriment d'une stratégie commerciale.

A la Fnac, "19% de CDI, équivalent à 1.350 postes" ont été supprimés en quatre ans dans les magasins, selon les chiffres du syndicat qui a dénoncé beaucoup de départs non remplacés et qui craint l'annonce de nouveaux départs.

Fnac Darty a déjà procédé en 2016 à la fermeture du siège londonien de Darty. La CGT craint que la fusion des deux sièges n'aboutisse à la suppression de centaines de postes.

Les syndicats se sont également inquiétés de la pérennité du réseau de magasins du groupe, demandant un "engagement sur cinq ans qui dise que les deux enseignes vont perdurer".

Même si des espaces de vente Fnac dans les magasins Darty, et inversement, seront expérimentés à partir du printemps, "il n'y a pas de projets de fusionner les deux enseignes. Notre projet est bien de conserver deux réseaux de magasins et deux marques distinctes", a une nouvelle fois confirmé mercredi Alexandre Bompard.

Fnac Darty a annoncé mardi soir un résultat net 2016 à l'équilibre, pénalisé par les frais d'acquisition de Darty, mais des ventes et une rentabilité en hausse.

Le groupe a également indiqué avancer d'un an son calendrier de synergies attendues de la fusion, pensant atteindre désormais les 130 millions d'euros attendus d'ici à fin 2018. Sur cette somme, 20 millions viendront des opportunités de développement commercial croisé et 110 millions d'économies de coûts, via les synergies aux achats, la mutualisation des fonctions support et l'optimisation de la logistique.