Formation: le patronat divisé sur le financement de l'apprentissage

Les organisations patronales ont affiché vendredi leurs divergences sur le financement de l'apprentissage, le Medef et la CPME souhaitant que celui-ci passe des régions aux branches et l'U2P plaidant pour une sorte de statu quo.

Ces vues discordantes se sont exprimées en présence des organisations syndicales, à l'occasion de la quatrième séance de négociations au Medef sur la formation professionnelle, en vue d'une réforme annoncée au printemps par le gouvernement.

A l'issue de la réunion, Florence Poivey, la négociatrice Medef, a défendu un financement des centres de formations des apprentis (CFA) mutualisé au niveau des branches, alors qu'ils sont aujourd'hui principalement financés par les régions, avec des ressources tirées de la taxe d'apprentissage.

Jean-Michel Pottier (CPME) a également plaidé pour que les branches aient la "maîtrise des financements" pour permettre "un rapport direct entre l'entreprise et le CFA".

L'U2P ne s'est pas exprimé devant la presse après la réunion, mais selon tous les négociateurs syndicaux, l'organisation patronale des artisans, commerces de proximité et professions libérales a exprimé son désaccord.

"On a bien vu qu'il y avait des positions un peu éloignées" entre les organisations patronales sur "qui doit financer l'apprentissage", "l'U2P étant plus sur les régions, la CPME plus sur les branches professionnelles", a rapporté Maxime Dumont (CFTC).

Mme Poivey a admis que "le secteur couvert par l'U2P serait le plus impacté" par un changement de financement, ses CFA étant aujourd'hui fortement tributaires des régions. Mais "nous pensons qu'on doit pouvoir trouver une péréquation à la hauteur de leurs besoins" et "dans laquelle tous les secteurs qui font de l'apprentissage se retrouveront", a-t-elle assuré.

La CPME et le Medef ont aussi plaidé pour que les CFA soient financés "au contrat" d'apprentissage, c'est-à-dire en fonction du nombre d'apprentis qui suivent leurs formations, sur le modèle de ce qui se fait pour les contrats de professionnalisation et selon Mme Poivey "marche très bien".