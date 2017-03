Grande-Bretagne: l'économie "ubérisée" emploie 1,3 million de personnes

Environ 1,3 million de personnes travaillent au Royaume-Uni comme prestataires de services via des applications numériques dans le cadre de l'économie dite "ubérisée", a calculé une association britannique dans une étude publiée vendredi.

Le Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) a réalisé une enquête auprès de 5.019 adultes de 18 à 70 ans vivant au Royaume-Uni et leur a demandé s'ils travaillaient comme chauffeur, livreur ou s'ils effectuaient des tâches en ligne pour des prestataires de services fonctionnant via des applications numériques.

Au vu du nombre de personnes qui ont répondu par l'affirmative et en comparant ces données aux statistiques nationales sur la population et la main-d'oeuvre, le CIPD a estimé qu'environ 1,3 million de personnes avaient travaillé pour l'économie "ubérisée" lors des 12 derniers mois, ponctuellement ou sur une base régulière, soit 4% de l'ensemble de la population au travail.

Dans un communiqué publié avec son étude, l'organisme a souligné que seul un quart (25%) de ces travailleurs "ubérisés" disent que cet emploi constitue leur principal travail, "ce qui laisse penser que la plupart utilisent cet emploi pour doper leur revenu" touché d'autres sources.

"Cependant, 60% disent ne pas pouvoir travailler autant qu'ils le souhaiteraient pour l'économie +ubérisée+, et l'étude montre que le revenu tiré de ce type d'emploi est bas, avec une médiane comprise entre 6 et 7,70 livres par heure" (entre un peu moins de 7 et de 9 euros de l'heure), ajoute le CIPD.

L'étude met aussi en exergue une certaine insatisfaction de nombre de ces travailleurs vis-à-vis du contrôle trop prégnant exercé à leur égard par leur donneur d'ordre occasionnel, faisant penser à la majorité d'entre eux qu'ils ne sont pas réellement des travailleurs indépendants.

"Certaines entreprises de l'économie +ubérisée+ semblent vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre, en utilisant des personnes auto-employées pour réduire leurs coûts, tout en cherchant à maintenir un niveau de contrôle sur les gens plus proche de la relation d'emploi classique", souligne Peter Cheese, directeur générale du CIPD.

L'organisme explique en revanche que ses résultats battent en brèche l'idée répandue selon laquelle les travailleurs "ubérisés" effectueraient ce genre de tâche uniquement par manque d'alternative: seulement 14% d'entre eux disent effectuer ces travaux car ils n'ont pas d'autre choix.

A noter toutefois que pour les réponses provenant spécifiquement des travailleurs "ubérisés" (et non de l'échantillon représentatif de la population totale), le CIPD s'est appuyé sur une base d'étude plus restreinte de 417 personnes.