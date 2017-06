GM&S: vendredi, journée décisive

Après des mois de négociations tendues avec les pouvoirs publics et les constructeurs automobiles, les 277 salariés de l'équipementier creusois GM&S sauront enfin vendredi si leur usine va fermer ou si le seul repreneur identifié sauvera le site et une partie des emplois.

La décision est vendredi matin entre les mains du Tribunal de Commerce de Poitiers, qui a placé l'entreprise de La Souterraine en redressement judiciaire en décembre dernier, son troisième en huit ans.

Liquidation pure et simple faute d'offre de reprise ferme? Prolongation de l'activité avec une période d'observation? Reprise partielle? Le suspense aura duré jusqu'au dernier moment car le groupe stéphanois GMD, numéro un de l'emboutissage en France, a attendu la dernière minute, jeudi soir à 19H30, pour déposer "une offre ferme en bonne et due forme", comme l'a annoncé à l'AFP l'avocat des salariés du deuxième entrepreneur privé de la Creuse, à La Souterraine, Jean-Louis Borie.

"L'offre se situe exactement là où GMD l'avait annoncé dès le début: 120 salariés", a-t-il expliqué.

L'annonce du dépôt de cette offre a eu lieu alors qu'une nouvelle réunion se tenait à Paris entre les syndicats CGT et FO de GM&S Industry et le ministère de l'Economie.

"Avant de se prononcer sur l'offre, il faut qu'on l'étudie. Nous sommes attachés à nos emplois et à cette entreprise. Il y a quand même 157 salariés menacés de licenciement", a réagi le délégué CGT Vincent Labrousse, après la réunion à Paris. Patrick Brun, un autre syndicaliste CGT, a "demandé du temps pour faire en sorte que cette offre s'améliore".

Sur place, à l'usine de La Souterraine, le secrétaire CGT du Comité d'entreprise, Yann Augras, accusait le coup: "Cela fout une claque dans la gueule. Même si on ne s’attendait pas à des miracles, 120 salariés, repris ça fait mal au bide". "Je ne vous cache pas que les salariés sont abattus, certains ont pleuré. Demain, ils se réuniront en assemblée générale vers 10H00. Je pense également qu’on va devoir être très présents ce week-end pour empêcher tout dérapage".

-Point de désaccord-

Sans attendre la décision du Tribunal de Commerce, les syndicats ont indiqué qu'une autre réunion avec le gouvernement devait se tenir la semaine prochaine.

Malgré le dépôt de l'offre de reprise, les salariés continuaient d’occuper l’usine dans laquelle ils ont allumé depuis le 27 juin des feux avec des palettes et des pneus.

Le dossier est sensible pour le gouvernement, qui a mis en place une "cellule de crise", conformément aux engagements du président Emmanuel Macron, lequel avait rencontré mi-juin des représentants des salariés de GM&S à l'occasion d'un déplacement en Haute-Vienne.

Les deux groupes automobiles Renault et PSA Peugeot Citroën sont également au coeur d'une éventuelle solution: Renault compte financer des investissements de GMD à hauteur de 5 millions d'euros et s'est engagé à porter ses commandes à 10 millions d'euros par an. Jeudi, PSA avait précisé à l'AFP qu'il s'engageait sur quatre millions d'euros d'investissements, tout en confirmant 36 millions d'euros de commandes sur trois ans, soit 12 millions d'euros par an en moyenne.

Le compte ne correspond cependant pas tout à fait aux dix millions d'euros d'investissements annoncés mardi par le ministère de l'Economie.

Un point de désaccord persistant reste aussi l'éventuel paiement d'indemnités de licenciement supra-légales pour les salariés qui ne seraient pas repris par GMD.

Mercredi, une rencontre avait eu lieu d'abord entre le président de GMD, des représentants de PSA et Renault, les deux principaux clients de GM&S, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Benjamin Griveaux. Puis ce dernier avait rencontré les syndicalistes de l'équipementier, avant de retrouver les représentants des constructeurs automobiles, puis à nouveau les salariés.

La CGT a estimé faire "face à un mur", parlant d'un "chantage" et jugeant "inadmissible et indigne" que GMD refuse d'indemniser les futurs licenciés au-dessus du montant fixé par la loi, alors qu'il compte garder moins de la moitié des employés de GM&S.

"Quand vous êtes dans une position où vous êtes le seul à faire une offre, vous faites votre marché et vous tentez d'obtenir toujours plus", analysait la semaine dernière Me Jean-Louis Borie.