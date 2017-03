Goldman Sachs s'aventure dans le secteur bancaire en Islande

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a pris une part minoritaire dans une banque islandaise, dans le cadre du plus grand placement d'actions jamais vu dans ce pays, annoncé dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans une transaction emblématique du redressement d'un secteur bancaire qui s'était effondré en octobre 2008, le groupe financier Kaupthing a indiqué dans un communiqué avoir placé 48,8 milliards de couronnes (418 millions d'euros) d'actions Arion Bank.

Goldman Sachs, via le fonds ELQ Investors II, a pris 2,6% du capital. Trois autres fonds ont participé: Attestor Capital et Taconic Capital Advisors (9,99% chacun), et Och-Ziff Capital Management Group (6,6%).

Kaupthing reste actionnaire majoritaire (57,9%) devant l'État islandais (13%).

Le groupe demeure l'un des symboles de la réussite et de la déchéance du secteur financier islandais dans les années 2000. Cette modeste maison de courtage à l'origine avait grandi pour devenir le numéro un de la finance islandaise, grâce à une réussite spectaculaire sur les marchés financiers et dans la banque d'affaires.

Mais ses paris risqués et des malversations avaient fini par entraîner sa perte, avec la chute des marchés après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008.

L'État islandais avait dû laisser Kaupthing faire faillite, puis avait réorganisé le secteur bancaire national en reprenant l'activité de banque de détail. Arion Bank a été fondée et privatisée fin 2009.

Il s'agit aujourd'hui d'une banque prudente, étroitement régulée, qui se concentre exclusivement sur l'Islande, économie en forte croissance (7,2% en 2016).

"En menant à bien cette transaction, le plus grand investissement en actions de la part d'étrangers dans l'histoire islandaise (...) nous avons attiré des investisseurs étrangers avec une visée de moyen à long terme (...) L'implication d'un groupe aussi emblématique que Goldman Sachs est éloquent", a affirmé le directeur général de Kaupthing, Paul Copley.