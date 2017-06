Habillement: SMCP pourrait introduire une part minoritaire de son capital en Bourse

Le groupe français SMCP, qui rassemble les marques de prêt-à-porter Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a annoncé mercredi son souhait d'introduire à la Bourse de Paris une part minoritaire de son capital, pour poursuivre son développement, notamment à l'international.

Profitant d'une "dynamique forte" ces dernières années, "SMCP envisage aujourd'hui une cotation sur Euronext Paris, avec le soutien stratégique de Shandong Ruyi Technology Group", qui restera son actionnaire majoritaire sur le long terme, selon un communiqué du groupe, qui ne donne pas de détails financiers.

Cette opération, qui reste soumise aux conditions de marché, doit permettre à SMCP de "poursuivre sa trajectoire de croissance rentable" et soutenir son développement international.

En 2016, SMCP a vu ses ventes annuelles progresser de 16,4%, à 786 millions d'euros, tandis que son Ebitda (excédent brut d'exploitation) a progressé de 22% pour atteindre 130 millions d'euros.

A l'international, ses ventes ont bondi de 24%, représentant désormais 54% du chiffre d'affaires du groupe.

Fondé en 1984 avec la création de la marque Sandro, le groupe avait déjà envisagé en mars 2016 de s'introduire en Bourse, avant d'être racheté quelques semaines plus tard par le géant chinois du textile Shandong Ruyi Technology.

Ce dernier s'était dit prêt à soutenir l'ambition de SMCP de devenir "un leader mondial du luxe accessible" et de soutenir sa croissance future, notamment en Asie. Il s'était notamment engagé à préserver "l'ADN et l'identité unique des marques du groupe", prévoyant également que les équipes de création et de conception restent à Paris.

Il est l'un des plus grands fabricants de textiles en Chine, présent tout au long de la chaîne de valeur, des matières premières à la distribution, en passant par le design. Il compte 13 sites industriels en Chine et exploite plus de 3.000 points de vente en Asie-Pacifique.

Les fondatrices de Sandro et Maje, Evelyne Chétrite et sa soeur Judith Milgrom, continuent à assurer la direction artistique de SMCP. Avec le fonds américain KKR, qui avait acquis 65% du groupe français en 2013, elles sont également restées actionnaires minoritaires.